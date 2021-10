Intenso fin de semana para la 4T

El portazo de antier en Huauchinango Puebla, al presidente Andrés Manuel López Obrador, muestra la desesperación social del pueblo pobre, que se gesta para obligar al gobierno federal, a cumplir con el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por contingencias ambientales, sobre todo ahora que el FONDEN ha sido cancelado por decreto del propio titular del ejecutivo.

Del staff presidencial, se lamentaban la respuesta de los damnificados desatendidos, puesto que insistían en la “buena fe” del presidente Andrés Manuel en su pretensión de entregar directamente los apoyos a los afectados en su patrimonio, por el huracán Grace.

La irrupción en el evento aludido, mostró los prolegómenos de lo que el ideólogo Reyes Heroles denominó el “México Bronco”, advirtiendo don Jesús, que una vez despierto, no se podrá detener.

Por otro lado, los nombres de funcionarios y ex colaboradores del gobierno de la 4T en el más alto nivel, revelados en mayor detalle por el periodista Raymundo Rivapalacio este mismo fin de semana, en el llamado “Pandora papers”, contribuyen al descrédito del equipo gobernante, por haber utilizado un “paraíso fiscal” para esconder inversiones multimillonarias, que por alguna razón no aparecen en las declaraciones patrimoniales, por ejemplo del ex consejero jurídico del presidente Julio Scherer Ibarra o del director de CFE, Manuel Bartlett y del secretario de comunicaciones y transportes, Jorge Arganis. Como si no fuera suficiente, el mismo sábado pasado, en Saltillo Coahuila y a convocatoria del senador Armando Guadiana en el evento dedicado a escuchar su informe de labores, se desbordó el entusiasmo de los asistentes que en su mayoría militan en el partido Morena, quienes al advertir la presencia del líder del senado Ricardo Monreal Ávila, comenzaron a vitorearlo mediante coros que le gritaban “presidente”, respondidos con una sonrisa franca y abierta del zacatecano, quien resulta ser el principal contendiente de Claudia Sheinbaum (candidata favorita de AMLO) para la sucesión de 2024.

Por último, ayer comenzó la semana, con la convocatoria espectacular de la senadora “lilly Téllez, para que quienes asistan el próximo jueves a la entrega de la medalla Belizario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, reclamen mediante abucheos al Presidente López Obrador, los compromisos incumplidos de su gobierno.

De seguir ocurriendo otros lamentables fines de semana, como el más reciente, el señor presidente debería considerar la suspensión de sus giras clientelares en busca de asegurar el voto, para quien resulte ser su sucesor o sucesora y así evitar que le llueva sobre mojado.