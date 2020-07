La crisis del sector turístico

Empresarios xalapeños y veracruzanos del sector turístico, golpeados por la pandemia del Covid-19, piden a gritos ayuda de los tres niveles de gobierno para que los mexicanos, confinados ante el temor de los contagios, no se olviden de los destinos de Xalapa y la región.

Desde que se asomó y se visualizaron los efectos que traería esta terrible enfermedad, la Secretaría de Turismo federal, que preside Miguel Torruco Marqués, lanzó la campaña #MéxicoNosVemosPronto para mostrar la grandeza de los lugares naturales e históricos de nuestro país y generar esperanza entre la población.

En sus redes sociales, de manera permanente, promueven lo mismo las mágicas luciérnagas de los bosques de Tlaxcala que la Huasteca Potosina, la historia de Tabasco o la gastronomía mexicana en general.

Ayer, al participar en la ceremonia virtual de graduación del “Seminario de Innovación de Destinos y Productos Turísticos”, con participantes de 25 países de América Latina y los 32 estados de la República, dijo: “Tenemos que renovarnos constantemente como destino, y ajustarnos a lo que el mercado demanda, con la creación e integración de productos interesantes, acordes con los recursos locales, que no sólo atraigan turistas, sino que incrementen estadía y gasten más”.

“Desde el inicio de la presente administración la Secretaría de Turismo del Gobierno de México ha establecido entre sus prioridades la realización de un turismo diferente, con enfoque social, que privilegie el desarrollo y crecimiento de los sectores más desprotegidos”, aseveró.

Los empresarios veracruzanos, que ven esta proyección federal, se preguntan ¿y dónde está Xóchitl Arbesú Lago y en el caso de Xalapa dónde está Luis Eduardo Ross Martínez? ¿Qué iniciativa han impulsado? ¿Cómo se ha preparado Veracruz para el turismo después de la pandemia? ¿Cuál será el camino a seguir para la nueva normalidad turística?

Hace algunos días, al conversar con doña Laura Martínez López, dueña de La Naolinqueña, un restaurante con 39 años de historia en Las Trancas, en esta demarcación municipal de Xalapa, me decía que al director de Turismo municipal ni lo conoce, que nunca se ha acercado a prestadores de servicios de la zona y mucho menos les ha ofrecido alguna campaña de promoción gastronómica.

Doña Laura, quien apenas el pasado 9 de julio celebró el 30 aniversario de este comedor que inició con una mesa y que hoy tiene capacidad para 600 personas, ha sido una mujer que empezó desde abajo y que ha sido ejemplo de cómo se puede salir adelante con esfuerzo y tesón.

Reconoce que esta pandemia les afectó a todos, pero que ella confía en que podrá salir adelante, no por la ayuda del gobierno, sino por la dedicación y el esfuerzo de todos.

En el mismo sentido se expresó ayer en medios de comunicación el empresario Hilder Lara Hernández, dueño del hotel Coyopolan y del restaurante La Molienda, en la cercana población de Xico.

Además de criticar fuertemente al alcalde Hipólito Rodríguez Herrero por tener en el abandono a la capital, dijo que la única Secretaría que les ha tendido la mano a los empresarios turísticos ha sido la del secretario Enrique Nachón García, “porque Xóchitl Arbesú Lago está ausente”.

Severo, dijo que la secretaria de Turismo parece estar más preocupada “porque le llegue la quincena, porque no la bajen de la nómina de Gobierno del Estado”, y del director de Turismo municipal, Luis Eduardo Ross, lo mismo: “Ese es otro cuento. Ese Luis Eduardo Ross es otro, otro tipo que solo está cobrando. Tiene desatendida el área. Se peleó con los prestadores de servicios. Generamos una distancia y mira ahorita los resultados”.

“Los resultados son nulos, no hay promoción, no hay difusión, ni una sola campaña, nada, nada, nada, no está haciendo absolutamente nada por el gobierno municipal de Xalapa”, lamentó.

Los empresarios xalapeños y veracruzanos tienen disposición e interés. Están dispuestos a sumar, pero se necesita que también las autoridades estatales y municipales hagan lo suyo. Ojalá estos dos funcionarios se pongan las pilas y entiendan que son momentos de jalar parejo, por el bien de Veracruz y de Xalapa.