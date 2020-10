Las cartas del PAN

Si bien el método de elección interna para la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa por el PAN aún no se ha definido, desde la cúpula nacional del blanquiazul ya salió humo blanco para que las candidaturas a las diputaciones federales y locales sean por designación.

Independientemente de lo que se defina en las alianzas —si es que se concretan—, para el distrito federal de Xalapa urbano ya va muy avanzado en su caminar el ex legislador local panista José Luis Enríquez Ambell.

El consultor, con una larga trayectoria en la función pública de los tres niveles de gobierno, ha cabildeado en torno a los problemas de la ciudad con actores de todas las fuerzas políticas, lo mismo del PRI y del PAN, que del PRD y otros partidos.

Recientemente sostuvo un encuentro con José Francisco Yunes en un restaurante de la capital, pero lo mismo ha hecho con Héctor Yunes Landa, con militantes del PAN, con líderes sociales y con representantes de las cámaras empresariales.

Al interior de este partido se sabe que otro que ha levantado la mano ha sido el exdiputado local también y exdelegado de la SCT en Veracruz, Agustín Basilio de la Vega, un militante de hueso colorado que ya ha participado en varias elecciones, quien además, se encuentra muy identificado con Margarita Zavala y Felipe Calderón.

Más allá de eso y de si pudiera tener uno o más contendientes internos, José Luis Enríquez Ambell hace su tarea, está tejiendo fino, como en la vieja política y va construyendo alianzas con diferentes fuerzas políticas, que para eso sirve este oficio.

Sobre Xalapa, ha dicho abiertamente que la capital enfrenta una de las peores crisis de su historia, con un gobierno municipal indolente, que le ha causado mucho daño a la ciudad.

Con más de 40 años radicado en esta ciudad, José Luis Enríquez Ambell tiene el pulso de la situación porque todos los días habla con distintos actores sociales, no sólo por su trabajo, sino por el interés común que tiene con amigos y conocidos por la capital.

“Mis hijos han nacido aquí en Xalapa. Yo llegué aquí a la Escuela Secundaria en el 77-78, por aquí me quedé, acá me casé, aquí nacieron mis hijos. Me he movido a muchas partes del país, por cuestiones de trabajo, pero en los últimos 40 años aquí he radicado. Yo nací en el sur del estado, en un pueblo azucarero, Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz. A mucha honra soy hijo de un obrero y de una ama de casa”, ha señalado este político de la vieja guardia que por circunstancias particulares llegó a Acción Nacional.

“Los que me conocen saben que hablo todos los días con mucha gente. Tanto del sector comercial formal como del informal y todos, no hay una sola persona que no esté padeciendo esta situación económica tan difícil”, asevera.

Enríquez Ambell podría ser diputado federal por el blanquiazul si las circunstancias le favorecen, si afianza su candidatura y si el voto de los capitalinos lo confirman en las urnas.

Para eso tendrá que lograr la postulación de Acción Nacional; y enfrentar la contienda constitucional contra un partido, Morena, que aparece como la fuerza política que puntea en todas las encuestas, tanto en Xalapa como en el ámbito nacional.

