Lealtad por México

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el pasado 09 de febrero el 111 Aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, pasando lista de honor a los héroes de 1847 y 1914, en presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Esta ceremonia, que ya es una tradición, se ha realizado para recordar el hecho histórico de 1913, cuando cadetes del Heroico Colegio Militar realizaron una marcha del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional, con el objetivo de respaldar al presidente Francisco I. Madero en contra del golpe de Estado. Se trata de una marcha de respaldo a las instituciones para reafirmar el Estado de Derecho.

El presidente Madero sabía de la importancia de las fuerzas armadas de nuestro país, custodios de la democracia. Así lo hizo saber el 9 de noviembre de 1911, tres días después de haber asumido el mandato presidencial, en un memorable discurso:

“Aquí, en medio de vosotros, protegido por ustedes, me siento en seguridad absoluta y creo que no hay poder humano que atente contra mí, no porque esto me preocupe personalmente, pues siempre he estado dispuesto a sacrificarme por la patria, sino porque soy el representante de la nación, el primer magistrado de ella. Considero que mi vida debe ser cuidada y creo que no puedo tener mejor defensa que vosotros mismos, que habéis siempre dado pruebas de estar dispuestos a derramar vuestra sangre por las instituciones que habéis estado siempre dispuestos a defender el honor de ellas y la gloria de este colegio de Chapultepec”.

Así lo recordó el General Luis Cresencio Sandoval González, en el discurso conmemorativo, refiriendo que fue en la Fortaleza de San Carlos, en Perote, “donde abrió sus puertas esta bicentenaria institución educativa”

“Recordemos que fue en ese baluarte donde quedó grabada por primera vez la incuestionable lealtad a las instituciones y a la investidura presidencial como primera institución del país, al mantenerse los cadetes de este plantel al lado del gobierno que presidía el general Guadalupe Victoria, a pesar del ultimátum recibido como consecuencia de los disturbios del Plan Montaño en 1827”, indicó el General Sandoval.

Es conveniente recordar esta fecha a 111 años de ese suceso trascendental para la vida de nuestro país. En estos años, frente a los enormes desafíos que ha enfrentado el país, las fuerzas del orden han estado ahí, al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, como protagonistas de esta historia. Por eso el General Sandoval agradeció al Comandante en Jefe de las fuerzas armadas “la absoluta confianza y el respaldo que nos ha brindado durante su mandato”.

En la historia de nuestro país está marcada la lealtad de las Fuerzas Armadas al Jefe de la nación. Hoy, estas fuerzas se han involucrado en el proyecto transformador, para estar, como el Presidente, al lado de la gente, ayudándole a reconstruir la grandeza de la nación. No hay duda de la lealtad institucional que profesan al mandatario mexicano. Es como lo dijo el General, parte del compromiso que tienen al servir a nuestra patria.

Ese día, en voz del General Luis Cresencio Sandoval González, nuestro glorioso ejército refrendó “el compromiso permanente de lealtad a las instituciones democráticas, lealtad a nuestro pueblo, lealtad, gran lealtad a México”, señaló en ese significativo discurso.

Los mexicanos debemos de sentirnos orgullosos de esa lealtad y estar conscientes de la fortaleza que tiene nuestro presidente, una fortaleza, que hay que decirla con todas sus letras, ha emanado del mandato popular, de la gente, de nuestro pueblo y que hoy se sostiene, a pesar de la guerra sucia de los neoliberales, firme, incólume, porque ha seguido el principio fundamental de la Cuarta Transformación, el de mandar obedeciendo al pueblo de México.





