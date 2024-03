Los Portales

En el Senado mexicano se vivió un debate encendido y tenso ayer, reflejo de las profundas divisiones políticas y la grave situación de seguridad en Guerrero. La discusión se centró en la solicitud del PAN de desaparecer los poderes en este estado, una medida extrema que Morena, partido del gobierno, rechazó firmemente.

Félix Salgado Macedonio, senador y padre de la gobernadora Evelyn Salgado, defendió con vehemencia a su hija y al estado que representan, desafiando a la oposición. “No se atrevan porque no conocen a los guerrerenses”, amagó. “Guerrero tiene gobernadora, y da la cara, resuelve, es justa y humanista”.

Las acusaciones cruzadas entre senadores no se hicieron esperar, con críticas sobre la situación de violencia, extorsiones y el presunto abandono del estado por parte de las autoridades, principalmente de la gobernadora “justa” y “humanista”.

Este choque en el Senado no sólo subraya las tensiones políticas en un momento electoral, sino también la complejidad de abordar los problemas de seguridad y gobernabilidad en regiones afectadas por el crimen organizado y la desigualdad, y como agregado, que gobierna Morena.

*

El asesinato de Tomás Morales Patrón, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Chilapa, subraya profundamente la atmósfera de impunidad y violencia que acecha el proceso político en ciertas regiones del país que gobierna López Obrador.

Al llegar a su domicilio, Morales fue asesinado a tiros, un acto de violencia brutal que tuvo lugar en la aparente tranquilidad de su hogar, subrayando la vulnerabilidad de los participantes políticos frente a las agresiones.

*

Este ataque no solo robó la vida de un servidor público dedicado y fundador de Morena en Chilapa, sino que también envió otro mensaje sobre los peligros que enfrentan los candidatos en el actual clima electoral.

La reacción de las autoridades, centrada en el procedimiento estándar sin avances inmediatos hacia la captura de los responsables, resalta un desalentador panorama de impunidad, donde tales actos de violencia quedan sin resolver, socavando la confianza en la seguridad y la justicia.

*

Que al exresponsable de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández, no le está yendo muy bien ahora que decidió dejar la capital para irse a buscar una diputación por Querétaro.

Resulta que, además de una campaña cuesta arriba, el morenista también ha tenido dificultades para cumplir con la promesa de juntar quórum en los mítines que le ha encargado su exjefa, Claudia Sheinbaum.

*

Varios colectivos de mujeres denunciaron a los gobernadores de Zacatecas, David Monreal, de Colima, Indira Vizcaíno, y de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, ante la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, por permitir que sus corporaciones policíacas utilizaran la fuerza y sometieran a algunas de las participantes de las marchas del 8 de marzo, incluidas algunas menores de edad.

La exigencia de Brujas del Mar, We R Women on Fire, Resistencia Radical Zacatecas y No es Una, Somos Todas es que esos organismos tomen cartas en el asunto y evalúen el desempeño de las autoridades locales en el marco del Día de la Mujer. Así, se espera que haya un pronunciamiento y se dicten observaciones a los protocolos de actuación vigentes.