Martínez, pros y contras

Para el alcalde electo de Martínez de la Torre, Rodrigo Calderón Salas, la ruta hacia el futuro de su municipio pasa por el desarrollo agropecuario, el combate a la inseguridad y el fortalecimiento de la infraestructura.

Surgido de Morena, el prominente exportador de cítricos, propietario de una de las empresas más exitosas en el ramo, señala que a la población de este lugar, ubicado en la zona centro-norte de Veracruz, la pandemia no le representó una catástrofe económica, debido a que aquí todo gira en torno a las actividades primarias, que no se han frenado, pese a los contagios de coronavirus. Rodrigo Calderón exporta lima persa a los mercados más importantes del orbe: lo mismo a Estados Unidos y Canadá que a Japón y Corea, pasando por Europa. Apunta que la actividad citrícola es el presente y el futuro del municipio, dado que del agro depende un alto porcentaje de la población local; es una cadena que a todos beneficia. Con relación al proceso de entrega-recepción en el Ayuntamiento, indica que éste iniciará en breve –ya sostuvo la primera reunión de acercamiento con las autoridades salientes–y “aparentemente hay disposición”… dependerá del presidente municipal en funciones, dice, la entrega y de nosotros la revisión, pero se realizará en su momento. Ante la pregunta sobre la causa a que se debe el estancamiento de Martínez de la Torre, su atraso en infraestructura y en condiciones sociales, el alcalde electo se refiere al abandono de las recientes autoridades locales. En este lugar, que debería ser próspero por el volumen de sus exportaciones citrícolas, prevalece la pobreza en colonias y la falta de obra e infraestructura. Las actuales autoridades sólo han construido alguna pavimentación, algún drenaje, pero nada importante. Lo resume así: las administraciones pasadas dejaron en total abandono al municipio en cuanto a la obra pública y a la infraestructura. No es ese el desarrollo a que se aspira en un lugar que se realizan las actividades económicas más importantes de la región, con la presencia de 60 empacadoras exportadoras de cítricos y tres jugueras, entre las que se encuentran las dos más grandes del país. Rodrigo Calderón llegará a la alcaldía de Martínez de la Torre con la experiencia de haber sido diputado federal y con inmejorables nexos con los grupos que predominan políticamente al interior de Morena, tanto en el Gobierno del Estado como en la Federación. Indica que una vez que asuma el cargo, buscará fortalecer la seguridad pública, porque “esa debe ser la base del desarrollo: que las familias puedan salir sin temor a la delincuencia… necesitamos una mayor coordinación con la instancia estatal”. Recordó que Martínez de la Torre es centro comercial de varios municipios de la zona, como Tecolutla, Misantla, San Rafael, Atzalan, Tlapacoyan y algunos puntos del estado de Puebla. “Vamos a poner orden en la Policía Municipal, no vamos a correr a los policías, pero vamos a entrar en un proceso de control y confianza en la Academia de Policía de El Lencero. Se supone qué hay una certificación de la Policía pero yo veo que muchos policías pareciera que hacen lo contrario”. Sostiene Calderón Salas que no habrá aceptables niveles de desarrollo regional sin seguridad, ni avance sin obras de infraestructura; “tocaremos puertas y trataremos de ubicar a Martínez en el lugar que debería estar si no hubiera imperado la corrupción en los últimos años en este municipio”. Ojalá logre su objetivo el alcalde electo.