Movimiento Nacional de Rechazo a la Cobranza Delegada

Son las 12:36 am y me dispongo a descansar, cuando una cauda de mensajes que llegan en tono de metralla a mi celular me alertan sobre alguien que me busca por Facebook; el deber y el saber que alguien puede estar en una situación desesperada para atreverse a escribir a esa hora me hacen revisar el teléfono.

El mensaje decía: “Soy maestra del estado y tengo descuentos de nómina por financiera; quiero acabar con esos descuentos porque sin autorizar me siguen haciendo reestructuras; no me niego a pagar, pero ya no a través de nómina, ayúdenme por favor”.

Justo un día antes atendí a un oficial que acude al Barzón porque tiene más de cinco años pagando un crédito de nómina bancario al que no le ve fin, pues cada vez que está por terminar le ofrecen retirar el pago de una cantidad, muy mínima, pero con la que se apoya en sus gastos y completa para su renta o despensa; así un día decide dejar de retirarla para concluir con el pago, pues ya se ha percatado que más que una ayuda, esos retiros le han traído el perjuicio de pagar una deuda eterna.

Podría contarles muchas más experiencias de usuarios de créditos que se acercan en busca de ayuda para no sentirse solos, vulnerables, incluso ignorantes, frente a sus acreedores; pues así los hacen sentir cuando piden explicaciones sobre ¿dónde está su dinero?, ¿por qué habiendo pagado tanto tiempo el saldo no baja?, ¿por qué les reestructuran los saldos sin haberlo solicitado?, y se sienten esclavos de sus deudas.

Este ha sido el motor que nos mueve a los barzonistas, que nos alienta para no desistir en la lucha social diaria en busca de que se acaben las injusticias y que se dé un trato humano, claro y honesto a quienes, por necesidad, solicitan financiamientos. Porque el crédito no es malo, son las prácticas bancarias y comerciales abusivas las que le han robado el fin para el que fue creado, al convertirlo en una fuente de enriquecimiento de los prestamistas en forma directamente proporcional a la pobreza, miseria y pérdida de bienestar, incluso de la vida, de quienes lo usan.

Y como no hay lucha que dé resultados, si las ideas no se convierten en acciones concretas, el pasado miércoles 17 de marzo estuvimos en la Cámara de Diputados para entregar un pliego petitorio a los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la LXIV Legislatura, donde también ofrecimos una rueda de prensa a los medios de comunicación sobre el tema.

En dicho pliego, entre otros puntos, solicitamos se convoque a foros de consulta o parlamento abierto en los que la sociedad civil, gremios, sindicatos y personas físicas y morales en general, hagamos valer nuestra ciudadanía a través de las terribles experiencias y vicios que imperan en los créditos que son descontados vía nomina del sueldo, pensiones y demás prestaciones de los trabajadores, para evitar que la iniciativa legal que está próxima a discutirse sobre cobranza delegada (que en resumen busca que los patrones se conviertan en los cobradores de los bancos) sea aprobada, pues el sueldo debe seguir siendo intocable para los prestamistas en términos de nuestra legislación actual.

Esta lucha identificada bajo el lema “El salario no se toca”, ha logrado reunir en pocos días a figuras históricas de la lucha barzonista a nivel nacional de la talla de Gustavo Cruz, en Oaxaca; José Ángel Peñaflor, en Baja California, y a los más jóvenes, pero no menos aguerridos como el hoy diputado federal poblano Alejandro Carvajal Hidalgo y su servidora en Veracruz, conjuntando esfuerzos en el Movimiento Nacional de Rechazo a la Cobranza Delegada.

Quienes el próximo lunes a las 7 pm estaremos reunidos de manera virtual para convocarlos a ustedes a que se unan a la lucha, pues el miércoles antes de abandonar la Ciudad de México recibimos el llamado del secretario técnico de la Comisión de Hacienda, para comunicarnos que a petición nuestra, en breve saldría el acuerdo relativo a la apertura de dichos foros. ¡Enhorabuena y felicidades a todos! Llama al 2281148502.

