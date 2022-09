No me vengan con que la ley es la ley 

Buen día, apreciado lector. Antes que todo expreso mi gratitud eterna a Diario de Xalapa y a todo el gremio periodístico veracruzano por el apoyo solidario en la batalla legal que lleva este reportero, asesorado por el abogado Viliulfo Olivares Grajales.

El 7 de julio de 2021 publiqué que el Poder Judicial del Estado de Veracruz es muy importante; de gran trascendencia para los mexicanos, para los veracruzanos. Definitivamente, no es un negocio. El gobierno de Morena llegó con la encomienda popular de acabar con las viejas prácticas del enriquecimiento ilícito de los gobernantes, de la corrupción y en seguimiento a la política de racionalidad del gasto público y de austeridad marcada por el Presidente.

Decía: "En Veracruz este asunto del que se espera no paguen justos por pecadores, se empieza a manifestar en el Poder Judicial del Estado y lo más probable es que pronto también se refleje en los otros poderes, de ahí que se debe buscar el mejor acuerdo con la clase trabajadora que será la más afectada, independientemente de las resoluciones a los justiciables en modo pronto". Comenté que, en general, la historia de la institución ha sido una historia de gente positiva, capaz, de gente honesta, de profesionales del derecho, personajes ilustres que honran a sus familias. Pero como al panal de rica miel, con la complicidad de ciertos gobernantes llegaron ahí ambiciosos que rompieron el orden institucional y provocaron un gran desorden económico, consecuencias que hoy se pagan. Este poder ha sido agraviado, pasa por una muy mala etapa, pero se trata de una responsabilidad compartida con el Ejecutivo y el Legislativo. Lo sabe el gobernador, que llegó del pueblo, sabe que su gobierno, que su nombre quedará marcado para bien o para mal, para siempre, en la historia del estado de Veracruz. Hasta aquí lo asentado hace un año. Ahora la sociedad advierte y con enorme preocupación que, a estas alturas del partido, este poder está abandonado a su suerte totalmente, no solo por el Poder Legislativo, también por el Poder Ejecutivo, algo nunca visto. Y ahora, a casi seis años de mi legítimo reclamo, a mí no me vienen con que la ley es la ley y no resuelven el laudo favorable, emitido por instancias federales y locales. Como ciudadano, este reportero exige la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y agradece la solidaridad de la Asociación de Comunicadores de Veracruz (ACOVER) del Grupo de los Diez y demás colegas. Hoy como nunca se nota la unión en el gremio periodístico veracruzano. Tenga el lector paz y armonía en su hogar. Cuide el agua. Cuide dónde estaciona su auto.

