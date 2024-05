Nos vemos en las urnas

Estamos a unos días de la elección presidencial, y todo apunta, sin que seamos expertos en estadísticas, que la próxima presidenta será Claudia Sheinbaum.

El sentimiento de la gente durante estos 90 días de campaña, en donde hemos recorrido todo el estado, nos deja con la enorme certeza de que este gobierno es aprobado, y muy estimado gracias a que ha trabajado por los más pobres. En todos los recorridos hemos recibido cientos de pruebas de cariño y mensajes de agradecimiento y de apoyo a la continuidad de este proyecto.

El sentimiento que se ha construido, la confianza de la gente que ahora cree en el Estado, reafirmará la continuidad de este proyecto de nación a pesar de las múltiples campañas negras que, en especial el último año, la oposición arreció particularmente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sus campañas llenas de mentiras, falsedades, manipulaciones y odio, no lograron permear en la decisión de los votantes, pues ahora tienen muy claro, porque lo han corroborado, quiénes sí trabajan por el pueblo. Quienes crearon estas campañas, equivocadamente pensaron que estaban en el México de hace 18 años cuando dichas campañas les funcionaron bien, pero ahora, afortunadamente, ya no es el mismo país, y no lo volverá a serlo más.

Desde el día 3 de junio vamos a iniciar los trabajos para tener todo preparado al momento que la nueva Presidenta llegue el 1 de octubre. Estamos con más energía que nunca para continuar la regeneración nacional y seguir trabajando porque crezca el bienestar del pueblo de México.

Muchas gracias a toda la gente por el ánimo que nos han dado en estos años y por toda la confianza que nos tienen. Estén seguros que no les vamos a defraudar, pues comenzaremos desde el primer día a atender todos los temas de la agenda de la Presidenta para mejorar las vidas de las y los veracruzanos.

Así que a votar el próximo domingo, a marcar todas las boletas con el logo de Morena para que Claudia pueda continuar con la transformación y no tenga que negociar con impresentables. Todas y todos vamos por el Plan C. ¡Nos vemos en las urnas! ¡Ánimo!