Obras y resultados en Veracruz

Este fin de semana tuve la oportunidad de acompañar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a la inauguración de las obras que se realizaron en el histórico pueblo de La Antigua, en donde la administración estatal invirtió más de 24 millones de pesos.

Además de probar los riquísimos tamales de elote que ahí se hacen, el zapote domingo y las cocadas, fui testigo de la alegría y reconocimiento de los habitantes de este municipio hacia el gobierno de la Cuarta Transformación.

Una pancarta entre la multitud me llamó la atención. Decía: “En 2018 inició la historia de La Antigua”. Hombres y mujeres llevaban pancartas en mano agradeciendo los trabajos de embellecimiento de este pueblo que ha vivido del turismo.

Aquí se instaló el primero Ayuntamiento de América; aquí Hernán Cortés tuvo una casa que funcionó como Aduana y aquí se construyó la Ermita del Rosario, la primera de todo el Continente.

A pesar de los hechos históricos citados, esta persona que cargaba la pancarta le dio una connotación más fuerte a la historia que corre: “En 2018 inició la historia de La Antigua”. Sí, porque gracias a este gobierno se rescató la grandeza de este lugar, se embelleció, se crearon más empleos, se les dieron más herramientas para el progreso y desarrollo de los habitantes.

No cabe duda que esta, como las cientos de obras diseminadas por todo el territorio, que ha impulsado el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, son de una gran relevancia social.

Por eso el mandatario veracruzano apuntó en su mensaje: “El huracán más devastador no fue el que inundó a La Antigua, lo digo con todo respeto, el peor fue el huracán neoliberal de aquellos que se llevaban todo y se olvidaron de su pueblo.

Nosotros venimos a transformar junto con la gente, porque amor con amor se paga. Confiaron en nuestra palabra y aquí estamos cumpliendo. Estamos contentos, orgullosos de cumplir con la palabra”, expuso, ante el nutrido aplauso de los pobladores.

Tiene razón el mandatario veracruzano. Los neoliberales no sólo se olvidaron de la historia, de nuestros orígenes, se dedicaron a desmantelar las instituciones del Estado. Todo lo que no trajera ganancias, ¡fuera! Con ello, ¿usted cree que a los saqueadores de los últimos gobiernos en Veracruz les iba a interesar la historia de La Antigua. ¡Por supuesto que no! Para la 4T, el rescate de este lugar es sí, el reconocimiento a nuestra historia, pero también a la gente que vive de ello.

Con el discurso de las obras, la 4T va cerrando su ciclo de primer gobierno en Veracruz y en todo el país. “Tenemos que divulgar este logro, hay un cambio radical, un cambio que queremos se conozca en todo Veracruz y en todo México. Estamos ante una verdadera transformación de La Antigua”, dijo ese día el Gobernador.

De esta manera, la renovada imagen urbana y las estrategias de promoción turística y económica se complementan para posicionar a La Antigua como un municipio pujante, comprometido con su riqueza patrimonial y con un sólido potencial para el desarrollo económico y social sustentable.

Estimado lector, lectora, si puede, ¡visite La Antigua! Conozca la gastronomía de este histórico lugar, la calidez de su gente y de paso admire las obras que la 4T ha realizado. Aquí la gente no perdió la esperanza, confío y fue testigo de los resultados alcanzados, sabedores de la voluntad de un gobierno.

Aquí inició la nueva historia de México, la que vivimos con la Conquista y hoy, con este renacimiento, se está escribiendo una página más.

Finalmente, no quiero dejar pasar las palabras que la señora Gloria Escoto Labourdette dirigió al gobernador con motivo de la inauguración de obras. “Estamos muy felices, muy orgullosos. Estoy emocionada al hablar a nombre de mi comunidad. Después del daño que nos ocasionó el huracán Karl pasaron muchos gobiernos. Durante mucho tiempo nuestro pueblo ha tenido problemas para salir adelante y usted fue el primero en escucharnos”, dijo.





Comentarios: Facebook Yair Ademar Domínguez Twitter @YairAdemar