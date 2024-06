¿Por qué perdieron?

Después de la apabullante victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones del domingo, ha habido muchísimos análisis, algunos de ellos muy sesudos, acerca de por qué perdió la oposición, por qué perdió la derecha mexicana. Casi todos, si no es decir, todos, coinciden en algo: no supieron leer a sus oponentes.

Los representantes de la derecha, y principalmente sus intelectuales, cerraron sus análisis a una visión parcial, coja, una visión que denotaba por una parte vivir fuera de la realidad y por otra superioridad y arrogancia al analizar a sus contrincantes para generar sus estrategias.

La derecha con sus intelectuales, comunicadores y políticos lo único que hicieron fue despreciar a los votantes incluso antes de pedirle su voto. Les ofendieron, les denigraron con un sinfín de calificativos por recibir ayudas sociales y decir que tal hecho condicionaba su voto.

No puedes hablarle a 27 millones de electores que reciben un apoyo y decirles que son acomodaticios recibidores de dádivas. No puedes criticar a un adulto mayor que recibe tres mil pesos mensuales cuando exiges que se te restituya tu pago de cinco millones de pesos al mes como lo hizo Vicente Fox, quien remató llamándoles huevones a los beneficiarios de la pensión.

Desde una gran arrogancia se burlaron de los pensionados por recibir “su dinerito” aquellos intelectuales que en otro momento recibían su dinerote del gobierno por la venta de sus libros y revistas que nadie leía, pero que el gobierno compraba para tenerles contentos a todos ellos.

Las cosas ya no son como antes, ni la gente y menos el electorado son como antes, y es algo que los analistas de la derecha no han logrado entender. No lo quisieron ver por más que se les dijo, y ahí están las consecuencias.

Mucha gente, gracias al trabajo de López Obrador, ha descubierto que la política le interesa, que no se trata solamente de dar o vender tu voto para dárselo a quien va a saquearte durante seis años, sino que hay que razonar dicho voto porque ahí se juega su futuro y el de sus hijos, se juega su bienestar.

Y gracias también al excelente desempeño del Presidente, pudimos obtener la confianza de la gente para poder llevar a cabo las cerca de 20 reformas constitucionales que no pudimos en este sexenio por no tener la mayoría en las cámaras.

Gracias a Andrés, pero principalmente a la gente, pudimos lograr el Plan C y llevaremos a la Constitución más reformas que beneficien a toda la ciudadanía. Ahí estaremos en el Senado luchando por el bien del pueblo.

Así que esta elección deja lecciones aprendidas para todos, y que escuche y vea quien quiera entender la realidad política de México.

Facebook: @ManuelHuertaLG

Twitter: @ManuelHuertaLdG

Instagram: manuelhuertalg

TikTok: manuelhuertalg

Youtube: @ManuelHuerta

Threads: @manuelhuertalg