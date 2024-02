Presidente: ¿Qué le hizo Veracruz como para robarnos el agua?

Faltan 10 días para que termine febrero y al menos un centenar de municipios veracruzanos ya tienen problemas de sequía y escasez de agua. De acuerdo a los pronósticos de especialistas, las lluvias en Veracruz han sido menores en 2024 y el estiaje será más intento y prolongado a causa del fenómeno El Niño.

En pleno invierno, Veracruz se encuentra dentro de las primeras 6 entidades federativas que reportan 100 o más municipios con condiciones de sequía. De estos municipios, 47 se encuentran con sequía moderada, 26 con sequía severa y 27 con sequía extrema.

Además, 100 municipios más se encuentran en condiciones anormalmente secas, sin embargo, este rubro no es considerado como sequía. Esto quiere decir que al menos 200 de los 212 municipios de la entidad –tome nota tía Chío-, ya tienen problemas de abasto de agua.

La solución que ha encontrado el Presidente para atender la sequía en Veracruz es llevarse el agua de nuestros ríos a la Ciudad de México y Nuevo León. López Obrador propuso: “¿Por qué no, en acueductos, traemos agua de Tabasco, del Grijalva, del Usumacinta, del González, en el caso del río Coatzacoalcos, del Papaloapan y de todos los ríos de Veracruz hacia la Ciudad de México?”.

No, Presidente. Eso no va a pasar. Los veracruzanos nos vamos a organizar para impedir que se robe nuestros recursos. En efecto, el agua es propiedad de la nación, pero los veracruzanos tenemos un derecho primario legítimo sobre el uso y disfrute de los recursos naturales de nuestra tierra.

Presidente, ¿qué le hizo Veracruz que nos odia tanto? ¿Por qué Veracruz es una de sus principales obsesiones políticas y de intereses económicos?

Al presidente López Obrador nunca le ha interesado Veracruz. Nunca ha hecho nada por esta tierra, ni como político, ni como Presidente. Durante todo su gobierno, no trajo una sola obra a nuestro estado. No redujo las tarifas eléctricas. No hay una nueva autopista, hospitales de alta especialidad ni nuevas universidades.

Durante los últimos cinco años, Veracruz se ha convertido en un botín para López Obrador y su proyecto trasnsexenal. No sólo saquearon el presupuesto del estado, sino que devastaron la zona de Balzapote para llevar millones de toneladas de roca para el Tren Maya.

Hasta ahora, ni Cuitláhuac García Jiménez ni la candidata al gobierno del Estado Rocío Nahle García se han pronunciado sobre la propuesta del Presidente, lo que sólo confirma dos cosas: su apoyo al proyecto y la sumisa obediencia ante quien los impuso y les inventó una carrera política.

Como veracruzanos exigimos que expresen una postura clara y abierta, que defina de qué lado están, si de los intereses del Presidente o de millones de veracruzanos que ya padecen la escasez de agua.

Por nuestra parte, proponemos la integración de un Comité para la Defensa del Agua, integrado por los diversos sectores sociales, académicos, de especialistas, productores y comunidades para impedir que el Presidente se robe el agua de los veracruzanos.

Además, este Comité servirá para proponer al nuevo gobierno de coalición políticas, estrategias, objetivos, programas y normas técnicas para el aprovechamiento del agua y su justa distribución.





La puntita

Cientos de miles de mexicanos salieron ayer a las plazas públicas para participar en la Marcha por la Democracia. AMLO los llama alcahuetes; Sheinbaum falsos e hipócritas. Cuánto rencor provoca la democracia al autoritarismo. ¡Nos vemos el 2 de junio!