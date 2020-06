Todo México quiere “nano moléculas de cítricos”

A partir de la entrevista radiofónica de la secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero, quien no acostumbra usar el cubrebocas que se exige a la población en general, porque, según afirma, está blindada contra cualquier virus, en particular en contra del Covid-19, todos queremos que comparta esa protección para terminar cuanto antes con la prolongada cuarentena y el encierro que asfixia a la sociedad.

Ya se extrañaba en las conferencias mañaneras de AMLO la presencia de la jefa del gabinete, y es que según su dicho escuchó a una especialista en bioquímica afirmar que con la ingesta de gotas de nano moléculas de cítricos se produce un blindaje en contra del terrible virus, y seguramente durante ese periodo doña Olga recibió el tratamiento que ahora le permite, al igual que al presidente Andrés Manuel López Obrador, desechar la protección del cubrebocas y la sana distancia.

Consultada la opinión sobre este tema del doctor López-Gatell, éste se concretó a responder que esa curación no está avalada científicamente. Esperamos que la secretaria de Gobernación conserve su buena salud y que su descuido para no seguir las recomendaciones que se exigen a la población, como usar la protección de la nariz y la boca, de los ojos y el lavado constante de las manos, si es que los omite también, no le afecten y siga adelante con las tareas que le corresponden para mantener la gobernabilidad del país.

A través de las redes sociales se han publicado las famosas fake news ofreciendo remedios de todo tipo para el combate del Covid-19, y en ningún caso las ofertas publicitadas cuentan con la aprobación de la Secretaría de Salud, mucho menos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ayer el presidente López Obrador afirmó que hemos comenzado a rebasar o aplanar la curva de contagios, aunque los números contradigan a todo lo expuesto en las gráficas que cotidianamente explica el doctor Hugo López-Gatell, sin embargo, hagámosle caso al subsecretario de Salud y desconfiemos de lo que no esté científicamente avalado.

La esperanza del pueblo en sus gobernantes muere a lo último, aunque las mentiras reiteradas hacen que se pierda la confianza en las autoridades y pueden apresurar la caída de cualquier gobierno que incumpla sus compromisos. Basta recordar la trillada frase del titular del Ejecutivo federal que dice “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

