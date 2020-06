Todos los colores importan

¿Cuál es el color piel? Sería una de las preguntas con las que comenzamos el aprendizaje de la diversidad, de ahí que la respuesta sea tan importante. En cuestión de moda el color nude comenzó con un tono beige claro que realmente sólo simula la piel de ciertas personas, fue hasta que diseñadores de renombre lanzaron colecciones incluyentes mostrando la diversidad de tonos de piel que la gama se amplió para otros sectores. Lo mismo ocurrió con el color piel, marcas como crayola sintieron la necesidad de mostrar en su publicidad que hay múltiples colores.

Sin embargo, la muestra de mensajes que fortalecen la diversidad llegó como respuesta a infinidad de protestas, donde la población no se sentía incluida. Si compras un paquete básico de colores es posible que el color piel sea solo uno, el beige o durazno claro, simulando la piel de una persona de tez clara. Lo anterior ocurre en todas las marcas y principalmente en México, donde no hemos reconocido que el racismo es parte de nuestra cultura y lo hemos aprendido quizás de forma inconsciente.

¿Recuerdan a Yalitza Aparicio en Roma? ¡Seguro que sí! Su fama trascendió fronteras y con ello se evidenció por enésima ocasión nuestra apreciación del entorno, hubo quienes consideraron que no merecía tales reconocimientos, otros que la atacaron por su aspecto físico, hay quienes de indígena no la bajaban, utilizando la palabra como algo despectivo. Esos mismos comentarios se siguen perpetuando ahora que ha escrito en medios internacionales como The New York Times, ligando de inmediato su color de piel con sus capacidades, como si la inteligencia se midiera en las escalas de Pantone donde los más claros poseen mayor IQ.

Yalitza es uno de tantos ejemplos de la discriminación que ejercemos hacia los nuestros y ni hablar de grupos aún más vulnerables como los descendientes de afroamericanos. No sólo son atacados en otras partes del mundo, también en México. A tal punto que en esta ocasión es la primera vez que son contemplados en el censo de población y vivienda. Los afromexicanos han sido una etnia olvidada durante años, quizás por eso hasta el término pueda resultar novedoso para algunos.

El análisis de la segregación racial no termina ahí, porque hemos visto distintos movimientos alrededor del mundo unidos bajo un mismo hashtag #BlackLivesMatter, incluso hubo celebridades duramente criticadas por subir imágenes donde se fotografiaban con personas de color, este tipo de actitudes son el equivalente de aquellos que demuestran su bondad con niños en situación de hambruna, ¿por qué ofende tanto? Porque es seguir perpetuando estereotipos. La verdadera bondad no se pregona en redes sociales, al menos no con publicaciones donde las diferencias se hacen evidentes y se muestran los privilegios de unos sobre otros. Sin embargo, si se debe rescatar algo, cuando por moda o el peso social ciertos personajes con gran liderazgo se ven obligados a actuar en favor de los débiles o causas como el cuidado del ambiente, es momento de aplaudir esas acciones.

Ojalá el humanismo sea la nueva moda, así no importaría si nuestra preocupación es genuina o se debe a que no queremos sentirnos excluidos de lo que acontece. Poco a poco comenzaríamos a aprender otras maneras de vislumbrar el mundo, así como durante años aprendimos erróneamente que una raza era mejor que otra. Para cambiar el rumbo de la historia es necesario escuchar a todas las voces. Lo que ocurre hoy en día es una muestra de que las minorías unidas resultan ser más de lo que imaginaron y tienen un gran poder en sus manos, de su constancia depende que todo el caos se vuelva reflexión y acción conjunta.

Durante el documental de Becoming, Michelle Obama reflexiona sobre todas las personas que se abstuvieron de votar en las elecciones que hicieron presidente a Donald Trump. Si realmente querían algo mejor ¿dónde estaban?, ¿por qué no hicieron válido su derecho al voto? Lo mismo ocurre en México, sucedió en el Reino Unido con el Brexit. Aquellos que deciden mantenerse en la neutralidad, quizás aún sin quererlo están beneficiando a los poderosos. Tal como lo dijo Desmond Tutu: “Si eres neutral ante la injusticia, has elegido estar del lado del opresor”. El 2020 nos invita a actuar, a movernos y cambiar ante las circunstancias. Aquel que decida permanecer estático, sin alteración o movimiento sin duda será arrasado por la fuerza de las circunstancias.

zairosas.22@gmail.com

Estado de Contenido: