Trabajo, trabajo y más trabajo

Como les comenté la semana pasada, hoy presento mi segundo informe de labores y me siento muy orgullosa del camino recorrido hasta este momento, pues ha sumado mejorar la calidad de vida de miles de familias en Veracruz y en México.

Un ejemplo de lo anterior son las reformas que he impulsado para que se apoye a jefas de familia en situación de vulnerabilidad, pues desde la llegada de este nuevo gobierno morenista, más de 6 millones de jefas de familia se quedaron desprotegidas al eliminar programas como Prospera, Estancias Infantiles o el Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Sin duda, una de mis mayores satisfacciones como diputada federal ha sido el poder reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, para obligar a los patrones a pagar las aportaciones de vivienda a las y los trabajadores domésticos, establecer su jornada laboral e incluir a las obligaciones especiales de los patrones proporcionarles seguridad social, pues con esto 2.3 millones de personas serán beneficiadas con su total implementación.

Otro de los puntos prioritarios en mi agenda legislativa ha sido el incluir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la tipificación del delito de feminicidio. El proceso de tipificación en los estados ha llevado a que cada entidad le defina de manera distinta y establezcan elementos objetivos diferentes, además de la diversidad de sanciones, por lo que urge evitar lagunas legales que generan impunidad.

A esto se suma mi esfuerzo por contar con presupuestos estatales para alertas de género, así como implementar acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida.

Otra de mis causas ha sido impulsar una Estrategia de Comunicación Social sustentada en acciones de corto, mediano y largo plazos que impulsen la modificación de las relaciones de poder, las cuales históricamente han desfavorecido a las mujeres.

También busco generar y promover mecanismos de coordinación en las instituciones encargas de la seguridad pública de los tres niveles de gobierno, incluyendo a la Guardia Nacional, para elaborar, ejecutar y evaluar programas, proyectos y acciones que garanticen el cumplimiento del principio de paridad de género en sus cuerpos policiacos.

Pero no solo me he enfocado en las mujeres, también en nuestras niñas y niños, por eso he propuesto el fomentar la creación de políticas, programas estrategias y normas, para garantizar la prestación mínima de los recursos y servicios vitales, para que desde la gestación del ser humano se establezca una equidad social. No olvidemos que México está incumpliendo en darles un desarrollo pleno a nuestros pequeños en su primera infancia, es decir, este sector de la población no tiene un lugar prioritario en los planes políticos y económicos de esta administración federal.

Y por los pequeños en orfandad he exigido que la Federación y los estados asignen los recursos presupuestales necesarios para atender y satisfacer sus necesidades de alimentación, educación, atención médica y psicológica. Cada 24 horas, en promedio, quedan huérfanos 19 niñas, niños o jóvenes que actualmente son invisibles para el Estado mexicano.

Estas son solo algunas muestras del trabajo que he realizado como representante de las familias de nuestro Veracruz y de México. Acompáñenme esta tarde, a través de mis redes sociales, en punto de las 17 horas, en la rendición de cuentas claras y puntuales a todos ustedes.

Diputada federal del PRI

@AniluIngram