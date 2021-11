Veracruz, la inseguridad en cifras

El próximo 1 de diciembre, ante el Congreso de Veracruz comparecerá el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.

Los legisladores locales tendrán la oportunidad de cuestionar la estrategia estatal en materia de combate y prevención del delito, así como los resultados del trabajo en un área que ha sido muy cuestionada por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Al margen del tema del respeto a las garantías individuales, habría que decir que en el periodo de enero a octubre del presente año, Veracruz registró casi mil homicidios dolosos; 61 feminicidios y 45 secuestros.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer el pasado 20 de octubre las cifras de la incidencia delictiva, actualizadas al mes de octubre del presente año. Destaca que en todo el país se registraron, en dicho mes, poco más de 178 mil delitos, entre los que se cuentan 2 mil 352 homicidios dolosos; 64 feminicidios; 53 secuestros; y 53 mil 648 robos.

En Veracruz se denunciaron durante octubre 7 mil 325 delitos; entre los que se cuentan 101 homicidios dolosos; 6 femenicidios, 6 secuestros; y mil 817 robos.

La entidad registró, además, 481 robos de autos durante octubre; y 472 robos a negocios.

Entre enero y octubre, en el estado gobernado por Cuitláhuac García se acumularon 74 mil 120 delitos; 938 homicidios dolosos; 61 feminicidios; 45 secuestros; y más de 19 mil robos.

Esos son, en síntesis, los números que presenta Veracruz en materia de incidencia delictiva durante 10 meses del año. Si se compara 2021 con el año anterior, habría que decir que en el presente periodo hay cien casos menos que en el anterior, lo cual significa un avance, aunque sea menor, algo así como el 10 por ciento menos.

Lo mismo ocurre con el feminicidio: entre enero y octubre de 2021 se integraron 61 carpetas de investigación en la Fiscalía estatal por este delito; en el mismo periodo de 2020 fueron 64; en tanto que el secuestro se redujo de 104 a 45 casos.

Podríamos decir que los delitos de alto impacto presentan una ligera reducción de un año a otro; sin embargo, no ocurre lo mismo en el robo común: a estas alturas de 2020 se reportaron 18 mil 736 casos; en tanto que en el mismo periodo de este año se consignaron más de 19 mil; es decir, no sólo no se redujo este ilícito, sino que se incrementó ligeramente.

Los diputados locales que asistan a la comparecencia de Hugo Gutiérrez Maldonado podrán ventilar también los 3 mil 757 homicidios dolosos de Veracruz durante los poco menos de 3 años de la actual administración estatal; los 256 feminicidios; y los más de 500 secuestros acumulados.

Podrán hablar también los legisladores veracruzanos de los más de 73 mil robos que se han denunciado en la entidad durante los pasados 2 años con 11 meses.

Parecieran sólo cifras, números fríos, pero cada uno de esos casos representa una historia, una tragedia, y en muchos casos una víctima de la inseguridad y la delincuencia que se registra en la entidad