¿Y qué dicen los banqueros?

Durante 18 años consecutivos los banqueros se reunieron en el puerto de Acapulco, Guerrero, siendo interrumpido por la pandemia que nos aqueja. La convención bancaria este año fue virtual, con la asistencia de los principales ejecutivos en los patios de la asociación, en la Ciudad de México.

Aunque se habla de dieciocho años, la verdad que Acapulco es el lugar de tradición en su junta anual, en especial porque a ésta asiste la autoridad hacendaria y es posible siempre la asistencia del presidente de la República, y ocurre el cambio de presidente de los banqueros, en este caso Daniel Becker Feldman, de Banca Mifel.

Bajo el principio “La banca como impulsor del crecimiento económico 2021”, se celebró la reunión a la que asistieron virtualmente las 49 instituciones financieras del país y funcionarios federales, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con este evento se le da la importancia que tiene el dinero, su manejo, operación, sus controles márgenes, tipos de encajes, comisiones, propósitos y objetivos del crédito la razonabilidad de su costo.

Pues como dijera don Luis Ángel Casas Arellano, gentil banquero: “No hay dinero más caro que el que no hay”, proverbio aplicable a la vacuna anti-Covid-19, pues ahora le hacen fuchi a las que no son de la marca Pfizer, cuando que todas hacen lo mismo, la evitan; ¡no me la pongo porque es China! Pues como dijera Cantinflas, ahí está el detalle.

Pero hablando de dinero, éste es tan viejo como la humanidad, nace con los trueques y después con valores para terminar con monedas. En Roma el prestamista más grande era el hijastro de César “Brutos”, que se dice prestaba hasta el 48% los intereses. Estas medidas siempre las acompañaban de legislación.

Otro de los grandes prestamistas se da en la Edad Media, con los cruzados, que eran dueños y guardianes del dinero, por las fortunas que recibieron y amasaron para sus misiones, siendo los grande prestamistas de la época.

Le siguieron las ciudades-estado en el renacimiento, como Venecia, Florencia y Génova, con la familia Bardi, Peruchi y la más famosa, la Medici; el banco fue fundado en 1397 con todos los permisos de ley.

No hay que olvidar que el cristianismo no permite la usura y con ello los préstamos, pero todo es posible cuando se trata de dinero y la compañía de Jesús fue la principal prestamista en Europa y en la Nueva España.

Y sólo para recordar que el México prehispánico era el trueque el principal uso de cambio, en la Colonia las unidades de cuenta y las monedas metálicas, hasta que en el México moderno aparece el Bank of London, México and South América, con la posteridad de bancos en los estados como Chihuahua e Hidalgo, hasta llegar a los famosos bilimbiques de la Revolución.

Pero qué es lo destacable de la 84 Convención Nacional Bancaria y seguramente se preguntará dónde esté este cúmulo de agentes financieros, pues hay de todo con presencia física, con operaciones complementarias como Coppel, Volkswagen Bank, Waltmar, Banco Base, Banco Paga Todo, Fundación Dondé México S.A., Banco Forjadores; Bank of Tokio-Mitsubishi México S. A; Banco ve por Mas, Deuschet Bank de México S.A., así como Santander, City Bank, BBVA, Azteca y los que conoces.

Pero cuáles fueron los logros anunciados:

1.- La banca llegará en el año 2023 al 100 por ciento de los municipios, uno de los propósitos del Plan de Desarrollo de la actual administración el objetivo es servir a los mexicanos de menos ingresos y beneficiarios de los planes sociales.

2.- Niño de Rivera, presidente saliente, recalcó que en los últimos 27 meses se logró dar servicio a 227 municipios que carecían de infraestructura.

3.- La cobertura bancaria es del 87.2% de las localidades y se mantiene la meta del 100 por ciento al terminar el actual sexenio.

4.- Actualmente existen 317 municipios sin presencia bancaria en los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla y Yucatán.

5.- En materia de inclusión financiera, hay cobertura del 100 por ciento; esta cobertura alcanza casi el 100 por ciento de la población adulta.

6.- Citó finalmente que se puede atender nacionalmente a 94 millones de adultos, que representan casi el 99 por ciento del total.

7.- En materia de digitalización, México ha avanzado en los dos últimos años, congruente a las exigencias del mercado. En México se han duplicado a 30 millones de usuarios en transacciones móviles y los usuarios de la banca por internet se estiman en 54 millones.

8.- El año pasado hubo una reducción del crédito del 4.3%, sin embargo, la captación bancaria aumentó en 588 mil millones de pesos; es decir, la gente ahorró, no pidió prestado.

Desde luego, uno de los principales objetivos, por no decir el principal, de los banqueros es la utilidad, así que todos sus propósitos van en este fin, pero si coadyuvan a generar riqueza privada, por eso siempre es bueno estar bien con ellos.