¿Ya visitaste “Borda-dura y los Malos Oficios”? Es de artista coatepecano Miguel Hernández

Con la exposición “Borda-dura y los Malos Oficios”, el artista plástico coatepecano Miguel Hernández invita a reflexionar sobre el dolor, la violencia y otras realidades que se vive en el país a través de cerca de 40 piezas elaboradas a través del bordado y grabado.

Explica que combina dos técnicas tradicionales que es el lino grabado y el bordado a mano con hilo de algodón, conceptualmente genera discursos sociales y políticos en los que hace reflexiones de que somos personas empáticas al dolor y no nos hemos vuelto indolentes ante la violencia que se ha vivido en México.

¿A qué invita el arte de Miguel Hernández?

Egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana señala que la invitación con su obra es a hacer una reflexión sobre esas realidades dolorosas que se viven en el país, en cada una de sus piezas. “Lo que busco es que el espectador genere ese discurso y diga ‘ok, sí me está lastimando, sí siento que no debería de apartarme de las realidades que hay en México”.

Artista es egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Su trabajo que estará en la galería de la Biblioteca Carlos Fuentes hasta el 20 de octubre, está compuesta por cerca de 40 piezas entre grabados y bordados que ocupa como la metáfora del dolor, “como ese dolor constante que te está molestando, que te está molestando y se me ocurrió por tantas escuchas noticias que escuchas y que están ahí en la cabeza y al final el bordado se vuelve como una costra, una herida que tienes ahí de tanta violencia que palpamos”.

Desde que Miguel estudió artes plásticas se interesó por los temas sociales donde entendió que ciertas imágenes pueden ayudar a generar conciencia y reflexión.

“Yo los invito a que vengan con el espíritu abierto, con la sensibilidad abierta, que no les tome de sorpresa, pero que aun así quiero decir que las piezas estéticamente son bellas, no son invasivas ni mucho menos amarillistas trato de cuidar esa pequeña línea de colocar alguien destazado o hacer un ligero bordado que nos hable del dolor”.

En una de las piezas que expone: “La Mula” que es una camisa, habla del mal oficio de las personas que pasan droga dentro de su cuerpo, trabaja con Sonia López que es una bordadora de Coatepec quien hace una aplicación de una puntada llamada redecilla y que resulta el complemento perfecto para lo que quiere expresar.

¿Cómo fue su acercamiento al museo textil de Oaxaca?





La mitad de su exposición comenzó en 2019 en el Museo Textil de Oaxaca y en el 2020 pudo enviar cuatro piezas a una galería en Suiza que estuvieron expuestas durante la pandemia.

“El primer acercamiento con el museo textil de Oaxaca que tiene una tradición de bordado y tejedores, cuando mandé la propuesta estaban muy interesados, les parecía muy arriesgado y ellos fueron los que me conectaron con Suiza. No es una exposición fácil de mover, no todos los espacios quieren entrarle, pero hay espacios como la Galería Carlos Fuentes que dicen va. Las piezas no son literales, tienen su belleza porque el bordado te lo da”.

Miguel creció en un atrio de una iglesia dado que su madre trabajaba para un párroco en Coatepec, por lo que desde muy pequeño conoció el arte sacro que se quedó en su inconsciente y cuya influencia se encuentra plasmado en sus obras.

“Desde muy pequeño aprendí que las imágenes dicen algo, yo recuerdo tener 11 o 12 años y saber que la imagen de la Guadalupana tenía un significado claro; todas las imágenes tienen símbolos y fue como me fui adentrando en el arte. En la secundaria gracias a la vida, tuve muy buenas clases de arte, tuvimos muy buenas clases de Renacimiento y como un bombardeo de imágenes renacentistas y del barroco y surrealismo y me emocionó muchísimo”. Así, cuando debía tomar la decisión de la carrera que seguiría, no fue difícil elegir artes plásticas, porque desde pequeño lo tuvo claro y a lo largo de los años ha ido encontrando cada vez mayor sentido.

“Bordadura y los Malos Oficios”, se podrá visitar hasta el 20 de octubre de lunes a sábado y se trata, agregó, de una colaboración entre el Centro Recreativo Xalapeño y la biblioteca Carlos Fuentes.

Miguel Hernández nació en Xalapa en 1986 y es Licenciado en Artes Plásticas por la Universidad Veracruzana. Obtuvo mención honorífica en la V bienal de arte Veracruz 2020 y ha realizado diferentes exposiciones destacando en 2020 Bordando la herida en la galería Space Emergency en Vevey Suiza, Bordando otros males en el Museo textil de Oaxaca México en junio del 2019 y la colectiva Exuberant Politics Exhibition en Iowa city, E.U.A en 2014.