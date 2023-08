Bill Frisell trae el jazz de su trío a la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM

Por primera vez, el guitarrista Bill Frisell (Baltimore, 1951) se presentará con su trío, en la Ciudad de México, el próximo 1 de octubre. El escenario será la Sala Nezahualcóyotl, el cual permitirá conocer el trabajo de uno de los más importantes músicos de la escena del jazz contemporáneo, quien presentará parte de su nueva producción Valantine.

“En los últimos años siempre estuve apunto de llegar a esta gran ciudad, pero siempre pasaba algo y no había podido presentarme. Ahora estoy muy emocionado estar ahí con mi trío: Thomas Morgan, en el bajo acústico, y Rudy Royston en las percusiones. Para mí me resulta complicado describir lo que sucede cada que me presentó en un escenario nuevo, pero me parece que la música es un lenguaje tan maravilloso que nos une, sin muros ni fronteras, que no existen dentro de ella”, dijo el guitarrista Bill Frisell, en conferencia de prensa.

Con más de 60 años y 50 discos producidos, para Frisell el formato en trío es algo nuevo, a pesar de que los músicos que lo acompañan comparten el escenario con él desde hace 30 años, dice que se trata de un tipo de ejecución que requiere de una precisión matemática que dota al jazz de un gran equilibrio.

El músico confiesa que le es difícil de precisar qué podrá esperar el público, pues, como es natural en las presentaciones de jazz, los instrumentistas improvisarán con gran euforia.

“No tenemos un set de canciones fijo, las canciones cambian. Pero cada vez que tocamos una canción, siempre es diferente, dependiendo del ambiente que haya en el lugar en el que nos presentamos. Para mí es imposible predecir qué es lo que pueden esperar.

“Yo siento que he tenido mucha suerte en toda mi carrera, porque el público ha estado con toda la disposición, es por eso que creo que vamos a vivir una gran aventura, nos iremos en un viaje. Siempre lo que espero es que en cada presentación haya algo que nos haga pensar de una forma distinta o que nos inspire”, dijo el músico, que entre sus influencias musicales se encuentran Duke Ellington, Charles Mingus, Max Roach, el Nat Cole Trio o Hank Jones.

Valentine incluye piezas que la banda había interpretado en varias actuaciones: "Baba Drame", una hipnótica canción del vocalista y compositor maliense Boubacar Traore; "Winter Always Turns to Spring", una pieza inspirada en un telegrama antiguo que un amigo suyo le dio a Frisell cuando murió su padre; así como canciones que nunca habían tocado juntos como "Hour Glass", adaptada de la música que Frisell escribió para una interpretación de "Kaddish" de Allen; o "Valentine”, un guiño afectuoso a uno de los héroes del jazz de Frisell, Thelonious Monk.

El concierto es organizado por la Coordinación de Difusión Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México (Cultura UNAM) y la secretaría de Cultura de la CDMX, como parte del festival Cultura UNAM, próximo a celebrarse del 29 de septiembre al 22 de octubre, que se darán más detalles en las próximas semanas.