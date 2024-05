¿Boca seca y sed intensa? Te dejamos la receta para un económico hidratante casero

Para quienes trabajan al aire libre o realizan ejercicio y tienen exceso de sudoración en los días de intenso calor lo recomendable es prepararse un hidratante casero, que resulta económico y permite mantenerse en buen estado de salud, explica la directora de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana (UV), María Graciela Sánchez Juárez.

Receta para un hidratante casero

Lo mejor para quienes hacen mucho ejercicio y hay mucha sudoración es que a un litro de agua se le agregue el jugo de uno o dos limones, una pizca de sal o bicarbonato de sodio y una cucharada de miel o azúcar. Con eso, explica, se prepara un hidratante casero.

La especialista detalla que esta bebida pueden realizarla personas que trabajan a la intemperie como son pintores, albañiles, mecánicos y campesinos, porque les permite recuperar lo que pierden en la sudoración y no padecer un golpe de calor.

Para todas estas personas que están expuestas a temperaturas tan elevadas es un riesgo para su salud el permanecer tantas horas bajo este calor, dijo.

¿Qué se debe evitar en temporada de calor?

Resalta que lo que más se debe evitar en esta época, además de exponerse por horas al sol, es tomar refrescos y bebidas exageradamente azucaradas porque lo que aportan son calorías vacías, que contienen conservadores, saborizantes, endulzantes y cloruro de potasio, que desmineraliza y es lo que los nutriólogos llaman calorías vacías.

Quienes trabajan al aire libre o realizan ejercicio y tienen exceso de sudoración en días de intenso calor lo recomendable es prepararse un hidratante casero

¿Qué daños causan los refrescos?

Hay que saber que los refrescos no hidratan y sí dañan al cuerpo humano, explica, por lo que es mejor optar por el agua o un suero casero para recuperar lo perdido por el calor. “Lo que no entendemos es que con agua natural y eso es todo. No se necesita más”, dijo.

Lo cierto es que quienes toman refrescos tienen más riesgos de deshidratarse por las temperaturas que se enfrentan en esta temporada.

Hay que saber que los refrescos no hidratan y sí dañan al cuerpo humano, por lo que es mejor optar por el agua o un suero casero

Indica que es necesario que personas que pasan mucho tiempo bajo temperaturas altas se hidraten adecuadamente, “por eso mi recomendación es que desde su casa salgan con su preparación de suero que se puede hacer en casa, que es muchísimo más económico y sano que un refresco y que puede sustituir el limón con una naranja o toronja".

Reiteró que los refrescos “dan sensación de refrescar al momento”, pero posteriormente a nivel celular dañan, deshidratan y perjudican varios órganos del cuerpo.

