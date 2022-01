Sundance cancela su formato presencial por Ómicron

El Festival de Sundance no ha logrado librar la llegada de la variante Ómicron a Estados Unidos y ahora ha cancelado todas las actividades presenciales que estaban previstas para dar inicio el 20 de enero en Park City, Utah.

A través de un comunicado, la organización del encuentro anunció que su formato híbrido pasará a ser totalmente virtual debido al aumento de casos Covid en las últimas semanas.

📢 Despite ambitious protocols, the Omicron variant with its unexpectedly high transmissibility rates is pushing the limits of health safety, travel and other infrastructures. Thus, #Sundance 2022’s in-person Utah elements will be moving online. More: https://t.co/orExAzKnEu pic.twitter.com/Q93P8p5J9Z — SundanceFilmFestival (@sundancefest) January 5, 2022

“Si bien es una gran pérdida no tener la experiencia presencial en Utah, no creemos que sea seguro ni factible reunir a miles de artistas, audiencias, empleados, voluntarios y socios de todo el mundo durante once días de festival mientras las comunidades abrumadas ya están luchando por brindar servicios esenciales”.

El festival aseguró que los proyectos que serían presentados de forma presencial en Park City serán trasladados al formato virtual, tratando de llevar a la audiencia una experiencia completa de esta edición.

“Este año el público seguirá experimentando la magia y la energía de nuestro Festival con nuevas películas audaces y trabajo de XR, el descubrimiento de nuevos narradores, encuentros directos con artistas, y una plataforma social y un espacio de galería innovadores y accesibles a nivel mundial. Nuestra comunidad de socios también agregará una dimensión vibrante al festival con una rica mezcla de conversaciones, charlas de talentos y eventos”.

El cambio al formato virtual no implicará nuevas fechas para Sundance, que están programadas del 20 al 30 de enero. La organización dijo que sólo hará algunos ajustes en su cronograma para asegurar que el público pueda visualizar las películas y actividades como se tenían previstas.

Esta es la segunda ocasión que Sundance presentará toda su programación de manera virtual. En 2021 se habilitó una plataforma de visualización dentro de su página web donde se podían seguir las películas en un horario determinado, tras lo cual seguía una plática con el director o talento de la historia. Lo mismo ocurrirá este año.

Días antes del anuncio de Sundance, el Festival de Palm Springs canceló por completo su edición 2022, la cual estaba programada del 7 al 17 de enero. “La Film Society siente que esta es la decisión más responsable para garantizar la seguridad de nuestros patrocinadores, cineastas y staff”, decía su anuncio.

Por ahora no se tiene información de otros eventos de cine que pospongan sus actividades. Pero este domingo se realizará la entrega de los Globos de Oro, aunque no habrá público ni famosos presentes; el Festival de Cine de Berlín tiene en agenda sus proyecciones presenciales del 10 al 20 de febrero, mientras Cannes está previsto a suceder del 17 al 28 de mayo.