¡Histórico! Mariany es la primera veracruzana en clasificar a Juegos Conade en patinaje

Veracruz, Ver.- A sus 14 años, Mariany Monserrat Villareal Ortiz es la primera veracruzana clasificada en la categoría de patinaje de velocidad, que se presentará en los juegos CONADE a realizarse en Jalisco del 12 al 16 de mayo.

En entrevista para el Diario de Xalapa, la estudiante de nivel secundaria destaca que apenas hace dos años que incursionó en este deporte y ahora es una seleccionada para una competencia de nivel nacional.

Una pasión desde que era niña

Reconoce que, aunque desde niña le llamó la atención el patinaje no se imaginó competir dentro de esta disciplina, es más ni siquiera sabía que era un deporte pues solo había visto en la televisión el patinaje sobre hielo.

“Yo veía en el bulevar como llegaba la gente a rentar patines y empecé a patinar apenas hace dos años, después me enteré de que había una competencia de patinaje y quise participar pero no tenía el equipo. No sabía que se trataba de una disciplina deportiva pensé que el patinaje solo era un hobby y ahora en dos años no puedo creer que haya alcanzado este nivel", expresa.

Sus primeras prácticas de patinaje fueron en el bulevar Manuel Ávila Camacho, hasta que los “Reyes Magos” le trajeron sus primeros patines para la práctica del patinaje de salto de rampas y después incursionó en el patinaje de velocidad, deporte que le ha ocasionado uno que otro raspón por caídas.

En esta categoría, el pasado 3 de abril logró la clasificación en unos juegos de preparación que se realizaron en Monterrey, Nuevo León y ahora se prepara para sus primeros Juegos Conade que se llevarán a cabo en Jalisco del 12 al 16 de mayo donde se enfrentará a competidoras de Quintana Roo, Baja California, Chiapas y otras profesionales de esta disciplina.

“Empecé en el patinaje de rampas y salté al patinaje de velocidad, estoy muy contenta y quiero llegar lo más lejos posible dentro de este deporte, me estoy preparando mucho, antes no sabía que había una pista aquí en el Reino Mágico y ahora del diario entreno aquí, me preparo, me he caído pero estoy aprendiendo”, dijo.

Además de cumplir con sus estudios del nivel secundaria, Mariany Monserrat entrena diariamente en la pista de patinaje ubicada en el interior del parque Reino Mágico en la ciudad de Veracruz.

Señala que desde que se inició en este deporte, tiene el apoyo de sus profesores para que pueda presentarse en sus competencias sin descuidar su preparación académica.

“Yo voy a la escuela en las mañanas de 7 de la mañana hasta las tres y cuando tengo que entrenar los maestros me dan chance de salir antes o de entregar mis tareas y trabajos en otras fechas, el director y los maestros saben de mis entrenamientos y me han dado todas las facilidades para que siga mi preparación”, puntualiza.

Padres orgullosos de la patinadora veracruzana

En tanto Leticia Villareal Ortiz y César Augusto Ceballos Romero, padres de la menor expresaron su alegría y entusiasmo por la participación de su hija como la primera veracruzana clasificada para los Juegos Conade.

Relata que la menor inició en el patinaje se salto de rampa y hace un año la eligieron para el selectivo CONADE pero no pudo participar porque la competencia estaba muy próxima y requería de equipo especial.

“Los patines que ella trae son especiales, el año pasado no participó en el selectivo CONADE porque cuando me la pidieron ya estaba muy pronta la fecha y no teníamos los patines y tampoco está adaptada a ellos, pero tuvo la preparación de un año y empezó con la especialidad de velocidad, ahora es la única clasificada”, destaca la orgullosa madre.

Afirma que de unos años a la fecha, su hija es la primera mujer que queda clasificada para los Juegos Conade en el lugar 14. “En otros años hubo competencias pero nadie había clasificado, es la primera vez que se clasifica una mujer, estamos muy felices como padres, la realidad es que es un deporte que se nos hace peligroso, conlleva ciertas lesiones, al día de hoy son solo raspones”.

