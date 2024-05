“Me gusta contar historias de mujeres”: Uzu Morales se abre paso en el cine documental

Contar historias, conocer otras realidades y otras formas en la que las personas se organizan para cambiar su realidad, son algunas de las razones por las que Uzu Morales realiza cine documental.

¿Quién es la cineasta Uzu Morales?

De formación autodidacta y fundadora de la productora Verde Magenta Films, la joven cineasta ha ido sumando a su carrera diversos cortometrajes, el más reciente se llama “Zona de Creación”, forma parte de la Gira de Documentales Ambulante y recientemente fue seleccionado para ser parte de la Gira MICGÉNERO 2024, que se realizará en el país del 1 de agosto al 19 de septiembre de este año.

¿Cuándo se presentará el documental "Zona de Creación" en Orizaba?

Este cortometraje será proyectado este martes 21 de mayo, en Orizaba, en el Centro Orizaba, ubicado en Oriente 17, número 134, a las 18:30 horas.

¿Qué es Zona de Creación de Uzu Morales?

Zona de Creación es una casa ubicada en el municipio de Ixhuatlancillo, en la zona de las Altas Montañas de Veracruz. Ahí, niñas y niños de ese pequeño pueblo nahua se reúnen para compartir historias, saberes, alegría y encontrar refugio de las dificultades de la vida diaria, todo alrededor de un fogón y una olla de comida. Quien coordina este proyecto es Indira Rodríguez.

En aquella casa, las niños y niños han aprendido el valor de compartir los alimentos, y participan en su elaboración de forma equitativa, pero también reciben talleres diversos que tienen como fin despertar su imaginación.

“Conocí a Indira, que ella es la coordinadora de Zona de Creación, y ella tenía la intención de conocer a alguien que la ayudara a hacer un corto acerca de este espacio que lleva con los niños. Y a mí me gusta mucho contar historias que tenga que ver con mujeres, y este espacio Indira lo lleva desde hace 11 años, entonces me interesó todo su trabajo”, señala Uzu Morales.

La cineasta señala que uno de los retos fue el presupuesto, ya que debieron echar mano de la solidaridad de muchas personas, sobre todo mujeres, para poder cumplir este trabajo que busca poner el foco en la importancia de que las infancias cuenten con un lugar seguro para desarrollarse.

“Zona de Creación”, forma parte de la Gira de Documentales Ambulante y recientemente fue seleccionado para ser parte de la Gira MICGÉNERO 2024 | Foto: Cortesía | Uzu Morales

Indica que también debieron ajustarse las salidas, pues de Xalapa a Ixhuatlancillo son cerca de 3 horas de camino. Sin embargo, Uzu señala que todo esfuerzo valió la pena al conocer a las y los niños, ver su alegría, lo que querían compartir, y poder dar un vistazo al trabajo que Indira Rodríguez realiza con mucha pasión y convicción y que es como ha logrado sumar a otras personas a favor de las infancias que conforman Zona de Creación.

Ser mujer y hacer cine, un reto

Uzu Morales indica que hacer cine independiente es difícil, pues los apoyos son pocos y, por tanto, muy competidos; sin embargo, señala que como mujer se enfrenta a otro tipo de retos, que tienen que ver con el género.

“Sí es difícil encontrar a hombres que quieran sumarse a tu trabajo y tengan una apertura a tus ideas, a la forma en que trabajas, y que no quieran imponerse; es difícil hacer match porque hay hombres que piensan ‘cómo me va a mandar una mujer’, ‘como ella si yo estudié aquí…’ y es difícil en ese sentido; por fortuna he podido encontrar compañeros con quienes trabajar, aunque en general busco unirme a otras mujeres, porque las dinámicas son distintas”, explica la realizadora, quien actualmente se encuentra trabajando en su primer largometraje.

La cineasta señala que uno de los retos fue el presupuesto, ya que debieron echar mano de la solidaridad de muchas personas, sobre todo mujeres | Foto: Cynthia Sánchez / Diario de Xalapa

El trabajo de Uzu Morales busca visibilizar las historias de personas que normalmente pasan desapercibidas. De 2019 a la fecha ha realizado más de seis cortometrajes y ha colaborado en otras producciones haciendo sonido directo. Algunos de sus cortos son Taxi (2019), Sin descanso (2020), La Loma (2021), En tropa (2022) y Sanar el bosque (2023).

Con una duración de 13 minutos, Zona de creación es una producción de Verde Magenta Films y Zona de Creación, donde participaron en:

Fotografía, Su Fuentes, Juan M. Díaz, Gabriela Sarahí, Pepe Kuri, Rafael Mora M.

Edición, Su Fuentes

Postproducción de Sonido y Música, Mario Mora

¿Qué celebra Zona de Creación?

Con la proyección del martes 21 de mayo en el Centro Orizaba, Zona de Creación celebra sus once años de trabajo dedicado a las infancias y a fomentar una cultura de solidaridad y respeto al medioambiente.

La invitación es a conocer el trabajo que realiza este espacio en la zona de las Altas Montañas a través del cortometraje y así consumir cine local independiente.

Como parte de la celebración, además de la proyección se realizará un conversatorio: “Perspectivas de la epistemología feminista y aportes a la psicología a través de la reflexión en el espacio y el encuentro de Zona de Creación”.