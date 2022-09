"Artfe", técnica para pintar usando café; ¿la conoces?

Orizaba, Ver. - "El artfe" es una técnica donde se usa el café disuelto en agua, el cual funciona como pintura tipo acuarela, con ésta se hacen trazos y dibujos varios que cuando secan tienen el aroma de este grano, ¿quiere conocer más?, Alexa Díaz Megías explica esta técnica y su próximo taller en Orizaba.



Desde niña, la orizabeña ha tenido la habilidad de crear con las manos y llevar sus diseños e imaginación a un vestido o bien en un cuadro. "Es algo nato en mí, como tal un artista es el que nace y lo puede expresar sus idas y sentí, siempre experimentamos nuevas cosas, desde niña siempre dibujando en los espejos que se empañan, en las servilletas".

Cuando era estudiante se recuerda estar dibujando en lugar de estar anotando lo que los docentes ponían en el pizarrón y a pesar de que no estudió profesionalmente al arte, su aprendizaje empírico lo ha ido formando con talleres que se han dado dentro y fuera de la ciudad de Orizaba.

Con los años el arte se quedó en ella, pero otra de sus pasiones fue el diseño de modas, misma que curso en Córdoba y el diseño de imagen en una escuela de Xalapa, esto le permitió enfocarse en la confección y el diseño de vestidos para quinceañeras, bautizo, comunión y novias, sin embargo, su afinidad es más hacia el acrílico, el lápiz y las acuarelas, siendo que desde hace 3 años empezó a enfocarse de lleno a la pintura.



Cabe destacar que Alexa Díaz logró montar un taller de costura a unas cuadras de su casa, sin embargo, por la pandemia de Covid-19 se vio baja en trabajo, por lo que hace 3 años tuvo que cerrarlo momentáneamente y ahora se enfoca en el arte, no obstante, algunas ocasiones visita aquel espacio que por muchos años la lleno de vida, color y creatividad.



¿Qué es el taller Artfe?

En su casa, un pequeño espacio fue adaptado para tener un taller de arte, donde su mesa es su paleta de colores, ya que en ella pone la mezcla para lograr el tono que ella desea añadir a sus cuadros, "siento que mucho de lo que he hecho es práctica e incluso e incursionado en pintar en ropa como chamarras, zapatos y sombreros".



Explica que "el artfe", es el nombre que se le da a la forma de pintar usando café soluble rebajado con agua, mismos que van variando dependiendo de la cantidad de pinceladas que se den, esto funcionando como sombra o reflejo en los cuadros.



El taller espera darlo este mes y será impartiendo para 10 a 12 personas, puesto que como tallerista quiere dar la atención a cada una de las personas asistentes, "he experimentado, había oído del artfe e incluso hay artistas, yo en mi taller he sacado pintura con papel de china o bien con flores".

Alexa Díaz exhibe sus obras de Artfe | Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

La técnica que estará implementando será en acuarelas y durará aproximadamente 2 semanas, puesto que a los cuadros hechos con café deben de dejarse secar para luego poder poner otra capa



Dijo que dentro del taller se estará explicando aspectos básicos de "el artfe" como tonalidades, mezclas, sombras, tonalidades entre otros aspectos.

¿A los cuadros pintados con café les puede salir hongo?

Cabe destacar que para enmarcar la obra debe de pasar cierto tiempo y para que los cuadros pintados con café no les salga hongo, a la mezcla de café con agua debe de ponérsele sal.



Actualmente, está creando dos cuadros con la técnica Artfe uno de ellos es un elefante y otro más es la noche estrellada, sin embargo, no descarta poder hacer otras obras y así tener opciones de recreación para cuando imparta el taller.

Alexa Díaz impartirá curso de Artfe | Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Orizaba

En su haber ha creado alebrijes, diseños en sombreros, cuadros, chamarras, vestidos y diseños varios que han gustado a sus clientes, mismos que ahora son conocidos y amigos.

¿Quieres saber más?, puedes contactarla a través de sus redes sociales Alexa Díaz o bien al número 272 722 71 72.

