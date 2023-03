¿Quieres saber cómo se dirige una orquesta sinfónica? Zoi Tsokanou da una clase con la OSX [Video]

Si en algún momento te preguntaste cómo era el trabajo de una director o directora de una Orquesta Sinfónica, éste es tu momento de aprender, en la Sala Tlaqná de Xalapa se prepara una Clase Maestra con la directora Zoi Tsokanou que cuenta con una gran trayectoria en Grecia y además la podrás ver en acción cuando se una a la Orquesta Sinfónica de Xalapa.

Un poco de su historia, Zoi Tsokanou nació en Tesalónica, Grecia y fue ahí donde se graduó como pianista, continúo sus estudios en piano en Zurich, Suiza Konstantin Scherbakov dirigida por Johannes Schlaefli, entre sus logros podemos destacar que fue, de acuerdo a la biografía que nos presenta en su sitio de internet, la primer mujer una importante orquesta Griega.

Es parte de la temporada de concierto 2022 – 2023 en el Royal Opera House Covent Garden de Londres en la que dirige la Sinfonía número 3 de Gorecki; cabe señalar que junto a su maestro Bernard Haitink estuvo en la Orquesta Tonhalle de Zúrich.

Su repertorio incluye melodías cómo Rigoletto, Il Trovatore, Macbeth, Otello, Tosca, Cavalleria Rusticana, Glucks Orfeo ed Euridice, Die Verkaufte Braut, Gounod's Faust, Zandonai’s Giulietta e Romeo, Il Barbiere di Siviglia, die Lustige Witwe, Die Fledermaus, West Side Story, working together with Opera Theaters in Erfurt, Bremen, Regensburg, Hagen, Athens, Thessaloniki.

De la temporada 2017 – 2018 a la fecha es la directora titular y artísticas de la Orquesta Sinfónica del Estado de Tesalónica, tiene a su cargo 120 músicos, gracias al trabajo en equipo logró aumentar el número de asistentes a los conciertos de la Orquesta Sinfónica, aproximadamente en un 50 por ciento.

¿Cuándo reciben en la Sala Tlaqná recibe a la directora Zoi Tsokanou para su clase maestra de dirección de orquesta?

Ahora que sabes un poco de la trayectoria de la directora griega, te contamos que podrás conocerle muy pronto, será a mediados del mes de marzo cuando visite Xalapa, primero para impartir una Clase Maestra de Dirección Orquestal y luego será directora invitada junto a la Orquesta Sinfónica de Xalapa para el programa 9 de la presente temporada.









Será en la Sala Principal de la Orquesta Sinfónica de Xalapa que se ubica en el Centro Cultural Tlaqná el próximo miércoles 15 de marzo en punto de las 11:00 horas, cuando se imparta la clase por la directora Zoi Tsokanou cabe señalar que la entrada es libre y va dirigida tanto a estudiantes de la Universidad Veracruzana como al público en general.

En caso que quieras ver y deleitarte con la dirección de Zoi Tsokanou podrás hacerlo un par de días después, el viernes 17 de marzo se va a presentar como la directora invitada junto a la Orquesta Sinfónica de Xalapa en la Sala Principal del Centro Cultural Tlaqná.









La presentación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa bajo la dirección de Zoi Tsokanou contará en su repertorio con melodías de Yannis Giannidis / Georgina Derbez / Louise Farrenc, así que ya lo sabes, el viernes 17 de marzo en punto de las 20:30 horas en el Centro Cultural Traqná podrás disfruta de una concierto más en la temporada 2023 de la Orquesta Sinfónica de Xalapa.

Si quieres saber más de la trayectoria de la directora griega Zoi Tsokanou aquí te dejamos su sitio en internet para que aprendas más de su trayectoria en el mundo de la música clásica https://www.zoitsokanou.com/