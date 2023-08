¿Conoces una influencer de música clásica? Nosotros sí, se llama Argentina Durán

Detrás de sonrisas, logros y carreras que parecieran casos de éxito sin esfuerzo, hay disciplina y resiliencia ante comentarios hirientes y desafíos diarios. También hay siempre metas, a mediano y a largo plazo, expresa Argentina Durán, pianista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de México (OSN) y, en un caso inusual, "influencer" de música clásica.

La veracruzana nacida en Xalapa hoy cuenta con reconocimiento nacional e internacional y, emocionada, comparte en entrevista telefónica que tras el lanzamiento de su primer disco, “El sonido de la plata”, el próximo 30 de agosto grabará su segundo material, un concierto inmersivo con repertorio mexicano.

En redes sociales, Argentina suma miles de seguidores y este mismo mes se encuentra montando un repertorio de Chopin, su compositor favorito; se prepara además para presentarse con el venezolano Pacho Flores, quien es considerado la nueva estrella de la trompeta.

Feliz de saberse nativa de “una tierra que es un semillero de artistas y un estado exportador de talentos”, adelanta que hay pláticas para una posible colaboración con su paisano, el tenor Javier Camarena.

La xalapeña manda un mensaje animo y esperanza a los jóvenes

Sí, a simple vista todo suena perfecto, pero en tiempos en los cuales la salud mental es frágil, cuando hay crisis económicas y ambientales y el contexto resulta adverso, la pianista envía un mensaje de ánimo y esperanza, especialmente a las personas jóvenes.

Llama a creer en sí mismas, a luchar por los sueños, a no permitir que las acciones o palabras hirientes trunquen planes o vidas. Si ella hubiera escuchado a algunos profesores, si no hubiera fortalecido su autoestima, muy probablemente no estaría donde ahora.

A cinco años de ser pianista titular de la OSN y contar actuaciones como la de 2022 en Dubái con María Katzarava, recuerda a quien le dijo que jamás llegaría a hacer nada trascendente.

“Tiene la mano demasiado pequeña. Jamás va a tocar algo importante en el repertorio pianístico. Ella jamás va a triunfar en el extranjero” son algunas de las frases emitidas por algunos profesores.

Aún más, recuerda a una maestra que dejó de darle clase y le indicó que se callara, con golpe a la autoestima y a las ideas en la cabeza de triunfar en grandes escenarios.

“Fue muy fuerte, pero no saben que sus señalamientos a mis características físicas me hicieron tomar la decisión de que sí podía hacerlo, de que estaban equivocados, de que cuando uno cree en sí mismo, toca trabajar y seguir adelante para lograr lo que uno quiere. Habrá muchos no, pero también muchos sí”, expresa.

Para ella, la disciplina es su aliada y su trabajo no se resume en cinco años de la OSN, detrás, dice, hay estudio, esfuerzo, dedicación y acompañamiento familiar, especialmente de su hermano.

Música, números y talentos

Argentina inicia su formación a la edad de siete años, en el Centro de Iniciación Musical Infantil, para luego continuar su licenciatura en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana.

Becada por el gobierno mexicano y el Chicago College of Performing Arts de Roosevelt University, estudia piano performance con Jorge Federico Osorio, y concluye sus estudios de maestría en el Conservatorio Nacional de Música de México.

Al recordar su infancia, menciona que en su familia no hay músicos profesionales, pero sí un gusto especial, y como afirma que la música es ritmo y matemáticas, calcula el tiempo que le ha dedicado.

De manera divertida, en su primera etapa, que duró cinco años, dice haber invertido mil 585 horas; en la segunda, de los 12 a los 16 años, seis mil 340 horas; de los 17 a los 21 años, 11 mil 095 horas, y de los 22 a cuando inició en la Orquesta, tres mil 804 horas.

En una suma total, estar donde está le requirió 24 mil 092 horas, pero si sigue sumando, desde que entró a la Orquesta hasta la semana pasada, acumula 31 mil 640 horas de estudio.

Argentina considera que lo anterior puede confirmar la teoría de que para perfeccionarse en cualquier área se necesitan al menos 10 mil horas, así, quien quiera empezar la labor, ya sabe cuál es el objetivo.

“Ante lo adverso y las críticas hay que tomar lo positivo para crear fortalezas, para entender que tal vez en un momento determinado hay debilidades pero no significa que no se puedan trabajar”, enfatiza.

Sin ninguna duda, declara que Xalapa, México, y en general Latinoamérica, cuanta con mucho talento y las muestras tienen nombre, apellido y escenarios ganados.

“No contamos con las mismas oportunidades, ni siquiera con los mismos instrumentos que en Europa, pero tenemos ritmo, sabor y perseverancia” puntualiza.

En el futuro, Argentina se visualiza en estudios de doctorado y en la continuación de la conquista de las salas de conciertos más importantes del mundo. Pese a la competencia, reitera creer en sí misma.