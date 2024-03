Veracruzanas que usan su voz y canto para empoderar a las mujeres [Temas]

Cuna de grandes artistas, de tradiciones y fiestas con alma propia y riqueza, Veracruz no deja de sorprender por los talentos que surgen de estas tierras. Además de ser un lugar que es reconocido por todo lo anterior, también se debe mencionar que el movimiento feminista va en aumento y crece tanto como sus habitantes.

El Día internacional de la Mujer es la conmemoración de las manifestaciones de mujeres a comienzos del siglo XX, quienes exigían que se hiciera respetar su derecho al voto, a tener mejores condiciones laborales y tener igualdad entre ellas y los hombres. Una lucha que ha tomado vuelo como sus voces en cada marcha durante el 8M por un sinfín de calles en el mundo.

Cada muestra de fuerza y unidad de las mujeres se ha hecho visible a través de los medios de comunicación, de redes sociales, pero también en la música. Por ello, debemos hablar de las mujeres que han usado su canto para unirse a esta manifestación y al empoderamiento femenino que pide respeto, igualdad y justicia a sus derechos y a la vida.

Cantantes veracruzanas que usan su voz para empoderar a las mujeres

En esta lista de artistas veracruzanas que se han unido al movimiento feminista con su talento comenzamos con Stephanie Delgado, una cantora, como ella misma se define, que es autora de “Junto a ti”, una canción que busca acompañar a las mujeres en su camino durante las marchas y la exigencia de justicia.

Stephanie Delgado nació en San Andrés Tuxtla, pero fue en Hueyapan de Ocampo donde vivió los primeros 15 años de su vida, y donde la influencia cultural de este lugar la hizo comenzar su camino en la música. Dejó Hueyapan para vivir en Xalapa, ciudad que la hizo acercarse y tener un vínculo más fuerte con el son jarocho.

Stephanie se convirtió en cantora de música tradicional junto a grupos como Ramón Gutiérrez Septeto, Los Macuiles, Vibra Muchá, entre otros. Después de la capital veracruzana, se mudó a la Ciudad de México para continuar su camino en la música, y es aquí donde surge su primer álbum titulado “Migrar” que salió a la luz en el 2022.

“Migrar” es una reflexión que ha hecho sobre su andar en la vida y en la música. “Junto a ti es una canción hecha para retratar una realidad, para sostener una postura política y de vida desde la música. Aunque sigue siendo incómoda para mí, estoy satisfecha de haberla grabado y que sea un recordatorio de para qué hago arte”, señala Stephanie Delgado sobre su tema.

Coyolicatzin

Emma Coyolicatzin Hernández Solorzano, más conocida solo como Coyolicatzin o "Coyo", es una recién egresada del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, el conocido JazzUV. Coyolicatzin es originaria de Juchitán Oaxaca, sin embargo, debemos incluirla en esta lista por su talento y voz que la han hecho posicionarse como una artista emergente que tiene como escena esta capital veracruzana y su natal Oaxaca.

Coyolicatzin se dio a conocer no solo a nivel local, sino nacional con su canción titulada “Llueve sangre en la ciudad”, la cual se viralizó cuando su autora la compartió en redes sociales a través de un vídeo que alcanzó más de 10 millones de reproducciones en poco tiempo. Esta canción surgió en 2018 tras el impacto que tuvo en Coyo´ las cifras de feminicidios en el país y particularmente en Oaxaca.

Escribió y usó su poderosa voz en “Llueve sangre en la ciudad” para denunciar y hacer un grito de hartazgo antes la ola de violencia contra las mujeres, para pedir justicia y mostrar su postura ante la situación que viven las mujeres día a día. Esta oaxaqueña radicada en Xalapa colaboró en los coros del último disco de Natalia Lafourcade “De todas las flores”.

Ha presentado “La metamorfosis del Biulu” en el Foro Cauz, en el Istmo y en otras ciudad de México. Algunas de sus canciones grabadas son Diana y Leopardo Morado, todos de su autoría; también colaboró en la canción “Mi falda” donde cantó junto a Dana Salguero, Alejandra Paniagua, Gabriela Moncayo, Bárbara Riquelme, Cris Irez, Natasha Arguete, Amanda Rodríguez y Mer. Lo más reciente es su colaboración con la Xalapa Jazz Orchestra en el tema “Diana”.

Silvana Estrada

Silvana Estrada, oriunda de Coatepec, es ganadora del Premio Latin Grammy en 2022 a Mejor Nuevo Artista y también ha usado sus canciones para hacer frente a la violencia contra la mujer en México. Fue en 2022 cuando la coatepecana lanzó su canción titulada “Si me matan”, un tema que refleja el miedo que viven las mujeres en su vida, el temor a desaparecer y a ser víctima de feminicidio.

Pero, además de esto, envía un mensaje de esperanza en que se pueda salir a las calles y vivir seguras, que las niñas crezcan sin ese miedo y que la sororidad sea un vínculo que las una en la lucha.

Silvana cursó la carrera de Jazz en la UV, pero decidió comenzar su camino mudándose a Nueva York, donde comenzaron sus éxitos. Lanzó su primer EP titulado “Lo Sagrado” que grabó junto al reconocido jazzista Charlie Hunter. Volvió a su país y desde entonces radica en la Ciudad de México.

La compositora de “Te guardo” ha hecho colaboraciones con importantes músicos como Natalia Lafourcade, Mon Laferte, David Aguilar, Guitarricadelafuente, Ulises Hadjis y otros artistas. Su primer album se titula “Marchita” y fue lanzado en el 2022, seguido de un EP llamado “Abrazo”.

Cabe mencionar que por su canción “Si me matan” fue nominada a los Latin Grammy 2023 a “Mejor canción de cantautor/cantautora”. Recientemente estuvo nominada a los Grammys 2024 en la categoría “Mejor Interpretación de Música Global” por su tema “Milagro y Desastre”.

Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade es una de las artistas latinoamericanas con más premios Grammy en su poder, además de ser la latina con más premios Latin Grammy en su carrera. Aunque esta compositora nació en la Ciudad de México, Lafourcade ha mostrado su amor por Veracruz y se ha dicho orgullosa de ser veracruzana, pues vivió la mayor parte de su infancia en Coatepec.

La ganadora del Grammy 2024 por su albúm “De todas las flores” lanzó en 2020 una canción que ella misma describió como un balsamo para las mujeres titulada “La malquerida”. En este tema habla de todas las mujeres que han sido maltratadas en México y más países del mundo.

Aunque esta compositora nació en la Ciudad de México, Lafourcade ha mostrado su amor por Veracruz y se ha dicho orgullosa de ser veracruzana | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

También hace un llamado a la unidad de niñas, adolescentes, mujeres y de todas las edades para que, con su alma, hagan frente a la realidad de violencia que viven. Más que una canción la hizo para ser un rezo y una cura para el dolor, para las que ya no están y para la que siguen aquí luchando.

Natalia Laforucade no solo muestra su amor por Veracruz en sus canciones, sino en un proyecto para conservar el son jarocho. Lafourcade contribuyó a la reconstrucción del Centro de Documentación de Son Jarocho en Jáltipan, mismo lugar donde conoció a Los Cojolites. Este edificio fue desvatado por el sismo del 19 de septiembre en el 2017.

Más artistas veracruzana que han sido reconocidas en la música

Argentina Duran es una pianista xalapeña que brilla como integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional, donde es jefa de sección y la primera mujer que dirige esta sección desde hace varios años.

Duran tiene gran reconocimiento nacional por su talento, con el cual ha llegado a presentarse en escenarios importantes como Dubái, Colombia y más países. Además, gracias a su presencia en redes sociales se ha posicionado como una de las más destacadas influencias de la música clásica.

En diciembre del 2022 lanzó su primer disco de música clásica que tiene por nombre “El Sonido de la Plata”, donde comparte algunas de sus composiciones e interpreta grandes temas de compositores famosos.

En esta lista no podría faltar mencionar a Lucía Gutierrez, quien comenzó a cantar desde los cinco años en el grupo musical de sus padres. Gutierrez se graduó de la UV en la carrera de estudios de jazz, además de que ha tenido precencia en importantes concursos y grabaciones.

Lucía Gutierrez fue corista y directora vocal en el album “De todas las flores” de Natalia Lafourcade. En 2022 se convirtió en la primera mexicana en ganar el concurso Internacional de Jazz Vocal Sarah Vaughan, que se realiza en Nueva Jersey, con el tema “You’d Be So Nice to Come Home To”, además de “Donna lee” y “What A Diff’rence A Day Makes”.

Lucía está en proceso de lanzar su primer disco en solitario. Esta artista veracruzana es hija de la reconocida cantante Laura Rebolloso y del maestro Ramón Gutierrez, fundadores del grupo Son de Madera.

Valentina Marentes es una cantante emergente de Xalapa. Con 21 años ya cuenta con un agran reconocimiento en la escena musical pues forma parte de la banda mexa La Garfield, además de que tiene un proyecto titulado “Tina y los Golondrinos” que ha estado de gira en varias partes del pais.

Valentina también ha sido parte del proyecto de Natalia Lafourcade “De todas las flores” y formó parte de “Un Canto por México-El Musical”, ganador de un premio Grammy a Mejor Albúm Regional Mexicano y Texano, mismo en el que también participó Lucía Gutierrez.

Fuensanta Méndez Lecomte es una artista multidisciplinaria xalapeña con una importante carrera de jazz en el mundo, pues ha estado al menos en 16 países con giras musicales en solitario y junto a otros ensambles.

Fuensanta Méndez es una artista multidisciplinaria xalapeña con una importante carrera de jazz en el mundo | Foto: Salma Lara / Diario de Xalapa

Es cantante, poetisa, contrabajista, compositora y bailarina. Se graduó del Conservatorio de Ámsterdam donde radica actualmente, pero que está por regresar con una gira en abril. Ha colaborado con Metropole, louis Cole, Glastonbury, Fuji Rock y junto a Leonardo Prieto, un músico mexicano también radicado en Ámsterdam.

