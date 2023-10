¡Logró su sueño! Margarita Peña dirige uno de lo centros culturales más importantes de Veracruz

Veracruz, Ver.- Margarita Peña Pineda soñaba rodearse de libros y estudiar la licenciatura de Biblioteconomía para tener el tiempo de leer cada página de las obras de los autores que más admiraba, actualmente es una de las principales promotoras del arte y la cultura y se desempeña como la jefa del recinto exconvento Betlehemita Centro Cultural en la ciudad de Veracruz.

En entrevista para Diario de Xalapa, la oriunda de Nanchital destaca su trayectoria de 30 años dentro del Instituto Veracruzano de la Cultura donde ha cumplido el sueño de conocer a los escritores que tanto admira.

¿Cómo inició el interés de Margarita Peña Pineda en los libros?

Recuerda que desde niña siempre se sintió atraída por la lectura y los libros y. aunque en su casa no los había, disfrutaba repasar los textos que sus hermanos mayores llevaban para hacer sus tareas.

“Algo que me llamaba la atención era estudiar una carrera que se llama Biblioteconomía, cuando me enteré que existía, como que aluciné, me veía en medio de la biblioteca, revisando libros, ordenándolos porque desde niña siempre me gustaron. Vengo de una familia numerosa y con muchas carencias, no había libreros ni libros, pero los que llegaban eran los de mis hermanos mayores y para mí era un deleite”, relata.

Cuando aprendió a leer disfrutó de cada una de las obras que tuvo en sus manos y estaba decidida a estudiar una carrera que se relacionaba con los libros, ya que a medida que pasaba el tiempo, afirmaba más su vocación.

Mientras realizaba sus estudios de bachillerato pudo hacer servicio en la Biblioteca Municipal de Nanchital donde revisaba cada uno de los libros para investigar y conocer acerca de todas las secciones.

Aunque seguía vivo el sueño de estudiar Biblioteconomía, al final se decidió por la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Veracruzana.

Desde muy pequeña, Margarita Peña Pineda siempre se sintió atraída por la lectura y los libros | Foto: Raúl Solís / David Bello | Diario de Xalapa

“En una revista dedicada a los jóvenes vi el artículo de la licenciatura en Biblioteconomía, pero estaba únicamente en Puebla, yo conocía Puebla porque estaba en el mapa pero pensé que no podría llegar ahí. Conocí a unas amigas que me impulsaron a continuar con el sueño a no desanimarse y es como llego a Veracruz para estudiar Ciencias de la Comunicación, llegué con una familia que me arropó y le doy las gracias”, menciona.

Aunque se graduó junto con compañeros que empezaron a relacionarse con los medios impresos y audiovisuales, Margarita decidió regresar a Nanchital donde comenzó a dar clases en una preparatoria en el área de humanidades donde permaneció por dos años.

A los 25 años, regresó a Veracruz a buscar trabajo y esa búsqueda, gracias a las relaciones con sus compañeros llegó al área de prensa del Instituto Veracruzano de la Cultura, era la década de los 90.

“En esa época no había computadoras, teníamos que leer periódicos, revistas, escribir los boletines de las actividades, hacer crónicas, boletines de reseña, todo a máquina, con fotos a blanco y negro, imprimir, todas esas tareas se hacían aquí, viajábamos mucho, era otro proceso, otro momento, pero fue muy importante porque me permitió conocer todas las áreas del IVEC, ha sido un proceso bastante interesante”, expone.

Actualmente se desempeña como la jefa del recinto exconvento Betlehemita Centro Cultural en la ciudad de Veracruz | Foto: Danytza Flores | Diario de Xalapa

¿Cómo ingresó a trabajar en el IVEC?

Margarita hizo una pausa al trabajo dentro del IVEC para introducirse al área educativa, pero cuatro años después regresó en el 2010 para incorporarse de nuevo en el área de comunicación con un esquema muy diferente de trabajo.

“Cuando regreso hay la oportunidad de trabajar en la gestión del espacio cultural, actualmente llevo 10 años como gestora cultural, promotora, estoy a cargo del recinto, disfruto mucho el contacto con el público, la posibilidad de hacer actividades, estar aquí me ha permitido ampliar, me veo a mi misma en Nanchital viajando todos los días a Coatzacoalcos, siendo una niña con un mundo pequeño y de pronto tener esta oportunidad de interactuar con tanta gente tan interesante, desde los creadores y creadoras, los que escriben, los que analizan y con la gente que vienen, me parece que el IVEC es un trabajo muy noble”, destaca.

Actualmente, Margarita se siente realizada al poder estar frente de uno de los recintos más importantes del IVEC donde ha podido relacionarse con gente de la cultura y el arte e incluso tener contacto con escritores que admira desde hace mucho.

Exconvento Betlehemita | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“He tenido la oportunidad de presentar libros, platicar con las escritoras, hablar con las artistas y que de pronto te pregunten sus opiniones, te escuchen y le den un valor lo que tú piensas para que salga mejor el trabajo, me encanta, es muy satisfactorio (..) He tenido la oportunidad de charlar con escritores, como a Sergio Ramírez Mercado autor de Margarita está linda la mar y una cosa muy padre que me ha pasado es conocer, entrevistar y acompañar a Luis Eduardo Aute, conocer a Serrat son esas cosas gratas e incomparables, ha sido un sueño, te estalla la mente de pensar, eso me pasó a mí", puntualiza.