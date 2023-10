Artistas jóvenes ahora luchan contra el olvido: Invierno Azabache

Los artistas se enfrentan ahora contra el olvido. La inmediatez de las redes sociales son una constante presión para que todo el tiempo estén produciendo y mostrando su quehacer porque si no caen en el olvido, indica la artista plástica Itzel Velazco Pérez.

La joven de 25 años, cuya obra ya ha sido expuesta en diversos foros de Veracruz, Ciudad de México y Montreal, Canadá, señala que los nóveles creadores enfrentan diversos retos relacionados con la era socio digital, donde si bien las redes sociales y otros formatos virtuales son un escaparate para darse a conocer, también terminan siendo una presión por producir, ser visto y no olvidados.

¿Cómo es el consumo del arte en la actualidad?

"Vivimos un tiempo en el que todo es más efímero y hay más presión por ser productivos; por ejemplo, pensemos en artistas como Da Vinci, que pasaban meses o años haciendo una sola obra y eso era suficiente, no obstante, ahora no es así", explica.

Además de ello, la ilustradora y grabadista, cuyo seudónimo es Invierno Azabache, indica que el estereotipo de que el arte no es una profesión sino un hobby que no da para vivir, también sigue siendo un impedimento para que muchos jóvenes se decidan a dedicarse a ello.

Itzel Velasco es egresada de Ingeniería Civil pero ahora estudia artes en la UV | Foto: Cortesía Abiel Magariño

Velazco Pérez nos comparte que actualmente se encuentra estudiando en la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana, de donde es egresada en Ingeniera Civil.

"Yo estudié ingeniera un poco por esa inercia de que era muy buena en matemáticas, en física, y sí, me gusta mucho, pero mientras estaba cursando la ingeniería yo aplicaba en convocatorias como ilustradora, y cuando me titulé mis padres me animaron a que estudiara Artes, estaba muy nerviosa porque había personas que llevaban varios años intentando entrar, pero por fortuna lo logré. Creo que falta decirles a los jóvenes que el arte también es una carrera válida, que pueden dedicarse a ella y ser felices".

Invierno Azabache no duda en afirmar que actualmente se encuentra en una etapa feliz de su vida, en la que tiene proyectos, vinculados a temas que le gustan, como el feminismo, el amor propio, la salud sexual, el medioambiente, entre otros, y esto le ha permitido vincularse a otros artistas, colectivos y movimientos para impulsar causas sociales, porque, hace hincapié, parte del rol del arte es servir para dar voz a las diferentes luchas sociales y aportar en la transformación de la sociedad.

La ilustradora también llama la atención sobre la necesidad de revalorizar el arte, pues se sigue considerando que no es un bien utilitario y, por tanto, no se paga por él.

Aspecto de sus procesos creativos | Foto: Cortesía Abiel Magariño

“Hay mucho regateo de las obras, y pues uno les explica que es arte, que es único, que todo lo que implica; y lo ven y te preguntan qué hacer con él, y pues les dices que lo pueden enmarcar, colocarlo para adornar un espacio, para disfrutar de él; pero pesa mucho que se ve al arte como algo no utilitario, y esta es la parte compleja; pero pues cuando vas al médico, no le regateas la consulta, y el arte también es un trabajo formal”, agrega.

Sin embargo, esta tarea de dignificar el arte, es principalmente trabajo de los autores: “yo les digo que vengo de un pueblito, de las zonas de las Altas Montañas, y si puedo transmitir lo que se hace, y el valor que tiene, pues eso hago”.

Señala que en general toda su producción nace de su imaginario personal, abordando principalmente dos ramas: la ilustración infantil y el grabado con collage.

¿Dónde puede admirarse su exposición "Huesos y Tumbas"?

Inverno Azabache invita a conocer su obra en la exposición “Huesos y Tumbas”, cuya inauguración es este jueves 5 de octubre a las 19 horas en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa (GACX).

La muestra está conformada por nueve piezas que están inspiradas en canciones populares mexicanas y el Día de Muertos. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 29 de octubre.

“Con la técnica de grabado elaboré nueve placas en linóleo, las cuales al final fueron intervenidas con collage digital, creando imágenes con contraste, color y algunos textos de versos de canciones mexicanas alusivas a Día de Muertos. Esta serie es un homenaje a nuestras tradiciones, cultura y es un proceso experimental que poco a poco va adquiriendo forma”, nos comparte Itzel Velazco.

La originaria de Ixtaczoquitlán espera que el visitante pueda conectar con las piezas expuestas, pues finalmente parten del ideario mexicano, al tiempo de que conozcan su trabajo y se animen a seguirle la pista en su redes sociales: Instagram: @invierno.azabache y Facebook: Invierno Azabache.