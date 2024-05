Por falta de agua, vecinos de la colonia 21 de Marzo bloquean bulevar Xalapa-Banderilla

La tarde de este jueves, 16 de mayo, vecinos de la colonia 21 de Marzo de la ciudad de Xalapa, bloquean parcialmente la circulación del bulevar Xalapa-Banderilla, con dirección a la capital veracruzana debido a que no cuentan con el servicio de agua potable desde hace casi dos semanas.

¿Por qué bloquearon el bulevar Xalapa-Banderilla?

Este bloqueo es uno más de los que han ocurrido en esta ciudad por la falta del suministro de agua potable.

Una vecina que es jefa de manzana informó a los medios de comunicación que se presentaron que son vecinos de la parte alta de la 21 de marzo y que se encuentran realizando este bloqueo, porque tienen dos semanas sin contar con el servicio.

"Llevamos casi dos semanas sin agua, además nos ofrecen pipas y no las mandan, nos han ofrecido el servicio y seguimos esperando, no tenemos ni gota de agua en nuestras casas y estaremos aquí hasta que nos hagan caso", dijo la señora mientras se desarrollaba el bloqueo.

¿Qué les dijeron las autoridades a los vecinos de la colonia 21 de marzo?

Además, explicó que un representante de la Comisión de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), les argumentó que hoy les iban a mandar pipas, sin embargo, hasta el momento no han tenido respuesta positiva sobre la presencia de las unidades con agua.

"El día de hoy nos dijeron que nos iban a mandar pipas, y que ya va a llegar el agua y que al rato y que mañana y nada. Llevamos varios días sin agua; la semana pasada llegó el mínimo que no nos llegó a entrar a la casa, solamente fue un chorrito", indicó.

Así mismo, comentó que la última vez que cayó fuerte fue el 5 de mayo y hasta ahora no tienen el servicio, por lo que deben de comprar garrafones para lo más indispensable pero ya no pueden costear tanto gasto.

"No tengo la cuenta de cuánto se gasta para comprar el agua, pero hay familias muy grandes que requieren bañar a sus hijos para la escuela y todo eso, la verdad que estamos en un momento difícil para todos y a mí, pues no me queda más remedio que apoyar a mis vecinos, porque yo soy jefa de manzana", explicó.

Dijo que reciben el apoyo de un ingeniero, pero hasta ahorita no han cumplido con lo que les han prometido, que es el servicio de agua potable y el apoyo de pipas.

"Vamos a mantener el bloqueo hasta que venga alguien a atendernos y que caiga el agua, porque nos prometen pipas y no llegan algo que nos han prometido todos los días y jamás llegaron. Nosotros somos vecinos de la colonia 21 de marzo de la parte de arriba y también hay vecinos que viven en la parte de abajo y aquí continuaremos".

Mientras esto ocurría la Tránsito Estatal se presentó a abanderar bulevar Xalapa-Banderilla esto a la altura del Campo Deportivo de la colonia 21 de Marzo con dirección Xalapa, por lo que pidieron a los automovilistas circular con precaución y utilizar rutas alternas.

Comentan que la última vez que cayó fuerte fue el 5 de mayo y hasta ahora no tienen el servicio, por lo que deben de comprar garrafones | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Bloqueo en la avenida Chedraui Caram

Por el mismo problema vecinos de las inmediaciones de la avenida Chedraui Caram, la tarde de hoy bloquearon la circulación para exigir a las autoridades municipales y de CMAS que les brinden el servicio de agua potable, pues también informaron que no han tenido por varios días el servicio.

Este bloqueo ocurre a la altura de la calle circuito Tajín y se mantuvieron por varios minutos; luego informó Tránsito Estatal que el camino quedó liberado a la circulación, sin embargo, se formó un congestionamiento vial que provocó en algunas personas molestias, pero otras más apoyaron esta situación, pues en varios puntos de Xalapa han carecido de agua.

Tránsito Estatal se presentó a abanderar bulevar Xalapa-Banderilla esto a la altura del Campo Deportivo de la colonia 21 de Marzo con dirección Xalapa | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

"Somos vecinos de la colonia Sebastián Lerdo de Tejada, ya tenemos 10 días sin agua y no respetan los tandeos, entonces no tenemos ni para los baños y hemos hablado y en CMAS de plano no nos contestan. No nos han dado respuesta", dijo una señora que se encontraba en la manifestación.

Así mismo, remarcó que lo que piden es que les brinden el servicio de agua potable, pues tampoco han recibido el apoyo con pipas. "Nos dijeron que nos iban a mandar unas pipas, pero nunca llegaron y aquí vamos a permanecer hasta que vengan de las autoridades agua y nos brinden el servicio".