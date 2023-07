Ivonne Moreno, una vida entregada al arte y a la promoción cultural

Veracruz, Ver- Aunque desde pequeña Ivonne se sintió atraída por el arte, sus inicios se dieron en el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) para después formar parte de otros proyectos que la han consolidado como una de las principales promotoras culturales de Veracruz, obteniendo merecidos reconocimientos como el Premio Nacional de las Artes, entre otros.

En entrevista para Diario de Xalapa Ivonne Moreno Uscanga destaca la importancia de impulsar el trabajo de los artistas plásticos, de los cineastas, de los videoastas, escritores y toda la gente que busca una oportunidad para sobresalir en el arte.

¿Cuáles fueron los inicios de Ivonne Moreno Uscanga?

Relata que sus inicios en este ámbito se dieron durante la creación del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) donde recuerda que para ese entonces ya había grupos melómanos, de teatro, de música que requerían de ese espacio gubernamental para sobresalir.

“Llegue al IVEC por invitación, conocían de mi interés por el arte y tuve la fortuna de estar con gente que era experta, erudita en las artes plásticas, me da la oportunidad, lecciones muy abiertas muy buenas de excelencia con la doctora Ida Rodríguez Prampolini y a partir de ahí inicié este camino sinuoso pero satisfactorio”, expresa.

Menciona que los inicios fueron difíciles, pero poco a poco empezó a haber organización e impulso para los artistas.

“Fueron tiempos difíciles, porque la gente no estaba acostumbrada a eventos encerrados, por ser un puerto los eventos eran al aire libre, fue difícil que la gente se acercara al fenómenos estético (..) en ese momento ya había grupos que se dedicaban a la música grupos de melómanos, de teatro, estaba Lolo Navarro y a finales de los 80 llega el IVEC y la estructura empieza a organizarse de diferente manera”, explica.

Además del IVEC, donde se desempeñó en varios cargos como jefa de espacios, también dirigió la Casa de la Cultura, colaboró en administraciones municipales y estuvo al frente del Museo de Agustín Lara ya que por años ha sido defensora del legado de este veracruzano.

A lo largo de su trayectoria ha encabezado proyectos para destacar el arte ya que asegura que desde pequeña se sintió atraída por el arte, aunque se recibió como licenciada en Ciencias Políticas.

“Desde niña me gusta el arte, recuerdo que cuando era pequeña salió un álbum de la cerillera, en el reverso de las cajas venían unas pinturas, todo de colección y disfrutaba recortando las cajas y pegar los recortes, apreciar ese arte, no llene el álbum porque eran demasiada pero si me di cuenta cuánto amaba yo el arte, solo que me desvié un poco porque estudié Ciencias Políticas pero después supe que no tenía carácter para la política y regrese al camino del arte y la cultura”, puntualiza.

¿Cómo trabaja actualmente en la promoción del arte?

Actualmente, Ivonne desarrolla proyectos de manera independiente como la búsqueda de espacios vivos, desde cafés, restaurantes, hoteles donde los artistas puedan tener un punto de expresión. Uno de estos proyectos vigentes es el “Curarte” que desarrolla con el Hospital Español donde se disponen de dos pasillos para que los artistas expongan sus trabajos.

“A mí me interesa que todo público esté familiarizado con el arte, no necesariamente un comensal que llega a un restaurante va a ver el arte, pero como lo tiene tan cerca siquiera por accidente lo tiene que ver, es una alternativa más”, menciona.

Dentro de su trayectoria la promotora cultural ha sido reconocida con el Premio Nacional de las Artes otorgado por la asociación internacional Mil Mentes por México Internacional así como el de Forjadores por México y un reconocimiento de parte del gobierno de Perú, entre otros.

Moreno Uscanga también es escritora y ha publicado algunas obras como Veracruz una veta artística y Mujeres creadoras alrededor de la revolución gracias al apoyo de Conaculta y actualmente circula uno de sus libros a través de una plataforma llamado “De Agustín para Josefa”.