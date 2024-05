Llamarada histórica; después de casi una década el Sol lanzó enormes erupciones

El año 2024, específicamente durante el mes de mayo, las altas temperaturas que se están presentando han superado los registros históricos que se tenían desde hace décadas, de hecho ayer 14 de mayo, el Sol lanzó su mayor llamarada solar en siete años ¿Qué significa?

De acuerdo con el Space Weather Prediction Center (Centro de predicción del clima en el espacio o SWPC por sus siglas en inglés) el Sol emitió una flama de X8.8 siendo la más grande del ciclo solar, más adelante te explicaremos que significa la letra X en dicho nivel de llamarada.

Esta erupción se produjo solo algunos días después de que se desarrollara una tormenta geomagnética, descrita como la más intensa que ha golpeado a las capas de la Tierra en los últimos 20 años.

Dicho evento provocó que por primera vez en México se pudieran ver auroras boreales en entidades como: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Sinaloa.

Según la NASA la llamarada que se produjo el martes ocurrió en el flanco occidental del Sol, considerablemente lejos de la Tierra, por lo que no se espera que las actividades que puedan formarse en esta área activa azote nuestro planeta.

¿Qué es un ciclo solar?

La NASA dice que el ciclo solar es el periodo en el que se completa el campo magnético del Sol cada 11 años, aproximadamente.

Cada 11 años más o menos, el campo magnético del Sol cambia completamente. Esto significa que los polos norte y sur del Sol cambian de lugar. Luego demoran dicha cantidad de tiempo en volver a la posición inicial.

¿Qué son las llamaradas solares?

El ciclo solar afecta la actividad de la superficie del Sol, como manchas solares causadas por los campos magnéticos. A medida que los campos magnéticos cambian, también lo hace la cantidad de actividad en la superficie del Sol.

Los científicos clasifican las llamaradas según su brillo en las longitudes de onda de los rayos X; existen tres categorías: las de clase X, clase M y clase C, es decir grandes, medianas y pequeñas respectivamente.

Las X pueden provocar apagones de radio en todo el mundo y tormentas de radiación de larga duración en la atmósfera superior; las M pueden causar breves apagones de radio que afectan sobre todo a las regiones polares de la Tierra y las clase C son pequeñas y tienen pocas consecuencias notables aquí en la Tierra.

Respecto a la erupción que se produjo el 14 de mayo de 2024, se sabe que ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas, hora del Este y fue clasificada como una llamarada de clase X.

REGION 3664 NOT DONE YET! PRODUCES X8.8 FLARE...LARGEST OF THE SOLAR CYCLE! pic.twitter.com/NJZUdRCrt1 — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) May 14, 2024

En la última semana, la máxima estrella de nuestro sistema solar ha lanzado 16 llamaradas de clase X.