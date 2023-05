¡Disfruta el mes de mayo junto a mamá en el Jardín de las Esculturas! Van unas opciones

La cartelera de mayo en el Jardín de las Esculturas de Xalapa nos presenta varias actividades que puedes disfrutar en compañía de tus seres queridos, además como parte del Día Internacional de los Museo, habrá sorpresas durante todo el mes, todo comienza con el tradicional recorrido nocturno por el JEX.

Cabe señalar que al ser el mes dedicados a las madres, en el Jardín de las Esculturas de Xalapa se tiene muchas actividades que pueden realizar juntos o si quieres aprender una actividad nueva, no dejamos escapar los diferentes talleres que se organizan en las instalaciones que se ubica en la avenida Murillo Vidal sin número en la colonia Cuauhtémoc de Xalapa.

¿Cuáles son los talleres que impartirán durante mayo en el Jardín de las Esculturas de Xalapa?

Para el mes de mayo en el Jardín de las Esculturas de Xalapa se impartirán cinco talleres con diferentes temáticas, por ejemplo, se tendrá un taller de fotografía con celular para niños y niñas, como parte de las noches de museo se presenta el taller de bromelias, podrás aprender a cultivar hongos, si quieres entrar al mundo del arte te interesa el taller para desarrollo de proyectos culturales y artísticos, además del tallero de insectos de origami y material reciclado.

En caso de las exposiciones, si no has visitado la obra de Siglinde Langholz, Bombyx mori: Microtejidos, no pierdas la oportunidad ya que va a estar en la galería central hasta el 28 de mayo, mientras que el próximo 17 de mayo se inaugura otra exposición en el recinto, la segunda edición de “El agua que te sembró” en vinculación con la Fundación La Miscelanea.

Además, si eres fan de la cerámica y no le regalaste nada a mamá en su día, ¡no te preocupes! Puedes aprovechar la Feria de la Cerámica llamada “artistas de fuego” en la que se presentaran talleres, charlas y presentaciones de esculturas, además de una expoventa para que puedes elegir lo que más te guste.

Cartelera de actividades en el Jardín de las Esculturas de Xalapa

A continuación te presentamos la cartelera de actividades, con todo y horarios en el Jardín de las Esculturas de Xalapa, recuerda que la entrada al recinto es gratuita, abre de martes a domingo de las 10:00 a las 18:00 horas, así que ya puedes ir armando tu agenda para que visites las actividades que más te llamen la atención.





Recorrido nocturnos

Jueves 4 , se realizará en punto de las 18:00 horas

, se realizará en punto de las 18:00 horas Sábado de conciertos

Sábado 6 , 13:00 horas, recital de estudiantes de la Facultad de Música de la UV

, 13:00 horas, recital de estudiantes de la Facultad de Música de la UV Sábado 20 , 13:00 horas, recital de música barroca

, 13:00 horas, recital de música barroca Sábado 27, 13:00 horas, la guitarra y la música de cámara

Actividades inclusivas

Jueves 18 y 25 , 11:00 horas, Un jardín incluyente, coordina: Pilar Luengas

, 11:00 horas, Un jardín incluyente, coordina: Pilar Luengas Lunes a viernes del 1 al 19 , 10:00 a 12:00 horas y 16:00 a 18:00 horas, Paisaje en telar, coordina Pilar Luengas

, 10:00 a 12:00 horas y 16:00 a 18:00 horas, Paisaje en telar, coordina Pilar Luengas Lunes a viernes del 22 al 31, 10:00 a 12:00 horas y 16:00 a 18:00 horas, Pintura en seda, coordina Pilar Luengas





Talleres

Domingos 7 y 21 , 11:00 horas, Fotografía y naturaleza: Taller de fotografía con celular para niñxs, imparte: Omar Mejía Robles

, 11:00 horas, Fotografía y naturaleza: Taller de fotografía con celular para niñxs, imparte: Omar Mejía Robles Jueves 11 , 18:00 horas, Noches de museo: Taller de bromelias, imparte: Brandon Ramos

, 18:00 horas, Noches de museo: Taller de bromelias, imparte: Brandon Ramos Miércoles 17 , 9:00 a 16:00 horas, Taller para desarrollo de proyectos culturales y artísticos, imparte: Horacio Cinto Bernal

, 9:00 a 16:00 horas, Taller para desarrollo de proyectos culturales y artísticos, imparte: Horacio Cinto Bernal Sábado 27, 11:00 horas, Vida en miniatura: Taller de insectos de origami y material reciclado, imparte: Araceli Valdivia

Expoventa

Sábado 13 y domingo 14, 11:00 a 18:00 horas, Feria de la cerámica “Artistas de fuego”, expoventa, talleres, charlas y presentaciones de esculturas





Cine

Jueves 18 al sábado 20, 18:00 horas, Muestra de Videodanza veracruzana en coordinación con Cine IVEC

Virtual

Lunes 22, 18:00 horas, Cultura y Natura: Video recorrido JEX, puedes verlo en la cuenta de Facebook del JEX @JardinDeLasEsculturas

Viernes de Pandilla JEX

Viernes 26, 9:00 a 12:00 horas, Imparte: Armando Bustos Cano | Sesver