Habitantes de Tierra Blanca arremeten contra SPC; acusan que no se toma en cuenta

En medio de la ola de calor que se registra en Veracruz, habitantes de Tierra Blanca han cuestionado por qué este municipio no se encuentra en los registros de temperatura, pese a que la zona se conoce popularmente como “la novia del sol” debido a las altas temperaturas que se sienten.

¿Por qué se quejaron los habitantes de Tierra Blanca sobre los registros de calor en Veracruz?

Luego de que la subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil, diera a conocer los registros máximos de temperaturas en la entidad y advirtiera que durante esta semana podrían superarse los registros históricos de altas temperaturas en algunas ciudades de la entidad, usuarios de las redes sociales cuestionaron el hecho de que Tierra Blanca no apareciera en esos registros cuando, de acuerdo a sus datos, en los últimos años se han tenido temperaturas superiores a los 50 grados.

“Faltó Tierra Blanca”, “¿Por qué nunca ponen a Tierra Blanca, Veracruz? Es una zona, extremadamente calurosa”, “Ya pongan también Tierra Blanca Veracruz!! Yo he vivido ahí por trabajo y se necesita esa información para los que vamos para allá por unos días!!”, fueron algunos de los mensajes de usuarios que buscaban conocer el clima de esta zona ubicada en la región del Papaloapan.

Local Semana calurosa: próximos días serán los más intensos en Veracruz

¿Qué dijo la SPC Veracruz sobre los registros de temperatura en Tierra Blanca?

Ante las dudas, la subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la SPC Veracruz confirmó que, debido a que no se cuenta con una estación meteorológica instalada en Tierra Blanca, no se pueden conocer los registros de temperatura de esa zona de la entidad. “Desafortunadamente no hay en Tierra Blanca una estación meteorológica instalada”, fue la respuesta.

Tras la confirmación oficial, las respuestas no se hicieron esperar.

“Yo creo que si tuvieran observatorio en Tierra Blanca ya hubieran superado todos estos registros”, “Pues ya pongan una. Estoy casi segura que ahí todas las temperaturas altas son superiores a estás que muestran aquí”, “De tanto calor que hace en Tierra Blanca se quemó la estación meteorológica”, “Debería haber a mi punto de vista Tierra Blanca es donde hay más calor, no por algo es llamada la novia del sol”.

La zona se conoce popularmente como “la novia del sol” debido a las altas temperaturas que se sienten | Foto ilustrativa: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

En la página de la Secretaría de Protección Civil del Estado habitantes de la zona de Tierra Blanca, señalan que han llegado a tener sensación térmica de 60 grados y se quejan de que nunca coloquen los datos de esta ciudad en las tablas de los registros de temperaturas para el estado.

¿Cuáles son las temperaturas que habrá en Veracruz durante esta semana?

Cabe destacar que a dependencia estatal advierte que las temperaturas máximas, a la sombra, para esta semana podrían oscilar entre:

46 a 49 grados en la región norte

40 a 43 grados en la costa del norte

36 a 40 grados en la región montañosa central, incluida as Altas Montañas

31 a 34 grados en el Valle de Perote

38 a 44 grados en la costa y planicie central

43 a 47 grados en la región sur del estado

Puedes volver a leer: Altas temperaturas podrían superar registros históricos en Veracruz

Aclara que el ambiente se puede sentir más cálido con respecto a los valores de las temperaturas mencionadas, debido a la sensación de calor o índices de calor, que es una temperatura aparente y que el cuerpo humano percibe a partir de variables meteorológicas como la humedad y el viento.

¿De qué depende la sensación de calor en las personas?

Sin embargo, aclaró que las condiciones físicas de cada persona, es decir su corporalidad, su condición de salud, tipo de piel o su vestimenta y el tipo de actividades que realiza, por esto al combinarse, genera un grado de incomodidad diferente para cada persona.

Expone que como se ha informado a través de los medios de comunicación y en las redes sociales oficiales, la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz ha estado emitiendo Avisos Especiales, en virtud de la situación extrema de calor.

Exhorta a la población a realizar las acciones correspondientes para evitar daños a la salud, como es estar al pendiente de síntomas de golpes de calor, evitar la exposición prolongada al sol especialmente niñas, niños y personas adultas mayores, hacer un uso responsable del fuego, proteger a mascotas, y hacer un uso eficiente del agua.

Finalmente, se pide no caer en rumores, ni hacer caso de comunicados no oficiales y noticias falsas que alarman de sobremanera a la población.