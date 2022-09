Lectura es imprescindible para solidificar identidades sociales: Élmer Mendoza

“Un mundo en el que solamente se estudien ciencias duras es inconcebible”, expresa el escritor Élmer Mendoza, quien considera que en el siglo XXI las Humanidades no solo son importantes sino imprescindibles.

En visita a Xalapa, el miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en Sinaloa destaca la relación de las Humanidades con la vida y la convivencia; con la creación de grupos sociales, familia, ciudad e identidad.

Entrevistado en la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, enumera entre los grandes valores de las Humanidades la convocatoria a la reflexión y a la observación.

“Son imprescindibles porque se ocupan de ver los modelos pasados en la sociedad y señalar los inconvenientes para no repetirlos. También llevan a ver el pasado con autocrítica para luego ir hacia el futuro con la idea de que todos estemos mejor”.

Élmer Mendoza (Culiacán, 1949), previa reunión con jóvenes, se refirió también a una de sus dos grandes pasiones, la promoción de la lectura en tiempos en los que los libros compiten con las redes sociales y las plataformas de “streaming”.

Lectura tiene un factor que solo comparte con el arte

Él, quien recorre lugares tomados por el narco y el crimen organizado, afirma con entusiasmo que la lectura tiene un factor que solo comparte con el arte.

“La persona que la practica recorre caminos hacia sí misma, algo que no se consigue ni en las series ni en la televisión; eso se consigue frente a los mensajes visibles que tienen el arte y la literatura”.

En la actualidad, cree que las sentencias “solo sé que no sé nada” y “conócete a ti mismo”, mismas que llegaron a convertir en principios, hoy adquieren otro significado frente a la lectura.

Élmer Mendoza tiene 71 años y ha radicado siempre en Sinaloa | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“La lectura nos induce a conocernos a nosotros mismos, lo mejor y lo peor, pero para comprender qué es lo tenemos que desarrollar para ser útiles a la sociedad”, indica.

Para el autor de libros de policías, bandidos y asesinos, creador del agente Édgar el Zurdo Mendieta, uno de sus retos es lograr avanzar en convertir la lectura en un tema familiar.

“Que la lectura se comparta después del desayuno o la cena; que haya poesía. Aunque uno no pueda decir nada después de leer poemas, hay una contribución a solidificar identidades sociales, familias, barrios y hasta pueblos”.

En 2022, sostiene su misión por llegar a lugares alejados de su estado natal para que los chicos descubran otras rutas para ejercer su inteligencia, sus sueños; “que hagan planes de vida y eventualmente piensen en otro destino que no sea ser halcones, sembrar marihuana o consumir o vender drogas”.

La lectura tiene una misión muy importante en nuestro país y más aún en regiones como la nuestra —Culiacán, Sinaloa—, donde tal pareciera que los sueños se diluyen.

Narcoliteratura

“Yo no tengo miedo. No puedo tener miedo. Si tuviera miedo no podría escribir lo que escribo”, declara quien es considerado el padre de la narcoliteratura, género que, dice, no es oportunismo sino un movimiento estético surgido de lo real, de lo social.

¿Es posible escapar del entorno en el cual se vive? Élmer Mendoza tiene 71 años y ha radicado siempre en Sinaloa, una de las entidades federativas con índices de violencia e inseguridad en el país arriba de la media nacional.

Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como docente y narrador con reconocimiento internacional por su novela negra, considera que lo que hace es un registro de lo real que llega a la ficción sin pretensiones de denuncia.

“El ser novelista me hace trabajar de manera diferente a la de los periodistas, y corro menos peligros. Pienso que los libros actuales de narco y violencia en México sí se pueden convertir en documentos en el futuro mediante los cuales se sepa cómo vivíamos en esta época…”.

Culiacán es el escenario recurrente de sus novelas y la casa de siempre del escritor. Desde allí escribe “poniendo todo el cuidado en cada capítulo, cada párrafo, cada línea, cada palabra”.

“Tengo un principio que parte del oído narrativo; la narración no la comanda la voz sino el oído, entonces es otra forma de trabajar. Las líneas tienen que ser tan perfectas que se escuchen. Yo trabajo mucho y eso hace que mis lectores rápidamente se sientan involucrados con lo que están leyendo, porque les estoy llegando por dos vías. Además de la cultura popular, la música… nunca parto de la violencia o de querer ofender o denunciar”.

Élmer Mendoza no ha recibido amenazas por su literatura pero sí por sus artículos publicados en medios. A pesar de ello, dice con una sonrisa, seguirá escribiendo su columna porque no dice nada que no sea real.

La clase política actual me da muchas razones para que hable de ella. Esta clase tiene la mecha muy corta. Se enoja muy rápido, pero no es algo que me limite…

Luego de tirar una novela de ciencia ficción por no convencerle del todo, continúa con la escritura. Actualmente promociona Ella entró por la ventana del baño, la nueva aventura del Zurdo Mendieta.

Fiel a su estilo, Mendoza entremezcla el habla sinaloense, el humor y la violencia en una novela policial de ágil lectura publicada por Alfaguara.