Ave Barrera indaga en su propio duelo con el texto “Notas desde el interior de la ballena”

Luego de un duelo de 13 años, la escritora jalisciense Ave Barrera escribió su más reciente novela, “Notas desde el interior de la ballena” (Lumen, 2024), un texto íntimo y fragmentario, donde las memorias se intercalan con reflexiones ensayísticas, citas de libros y pensamientos diversos, que relata el tránsito de una mujer que se enfrenta a la ausencia de su madre fallecida.

Pero, aunque el dolor por la ausencia es uno de los motores de la narración, no se trata sólo del texto confesional o de una simple relatoría de hechos, sino más bien de la búsqueda del “el vínculo que existe entre las madres y las hijas”, como parte de una búsqueda interior de su protagonista, cuenta la autora en entrevista con El Sol de México.

“El vínculo entre la madre y la hija está sobre todo en el cuestionamiento de lo que implica ser mujer y en qué radica. En este sentido hay una serie de mandatos sociales que se imponen al género femenino como la maternidad, los trabajos de cuidados y varios otros paradigmas que son impuestos sólo por el hecho de ser mujeres.

“Pero también está la pregunta sobre qué implica ser una hija, porque construimos nuestra propia personalidad tejiéndola en contrapunto, muchas veces, con la de nuestras madres. Cuando digo, contrapunto, me refiero no sólo a la obediencia de sus preceptos, sino por el descarte de los mismos”, comenta la también cuentista sobre sus reflexiones tras la escritura de este libro.

TRADICIÓN DE ESCRITORAS

Sobre el tema de la ausencia materna y su relación con la conformación de identidades entre las mujeres, Ave Barrera, comenta que se trata de un tema mucho menos explorado en la literatura internacional que la ausencia paterna. Sin embargo, advierte y celebra que ya se hayan fincado cimientos sólidos de una tradición de literatura escrita por mujeres que reflexiona sobre estas preocupaciones, la cual evoca en varias páginas de esta novela.

“Creo que es muy importante contar nuestras historias y nuestra subjetividad, pero para ello también contamos con las historias de otras que estuvieron en el mismo camino. Es en este sentido que esta novela se escribe en diálogo con otras autoras como Cristina Rivera Garza, Nelli Campobello, María Negroni, Terry Tempest Williams y muchas otras.

“Son muchas las mujeres que me acompañaron en esta búsqueda porque yo justamente quise que fuera un ejercicio colectivo de escritura y no plantearlo como algo individual o una memoria personal. Esta novela es una búsqueda, primero a la deriva, y después, con la ayuda de estas voces, tejiendo reflexiones”, afirma.

CRUZAR LA OSCURIDAD

En el título del libro, Barrera evoca la imagen del mito bíblico de Jonás, en el sentido de que tanto el personaje que es comido por una ballena, la mujer de su novela es tragada por un abismo profundo.

“En esta historia ella se da cuenta de que la única forma de salir de ese abismo es cruzar la oscuridad, elaborar su duelo, con ayuda terapéutica y de la escritura para llegar hasta el otro lado. Pero ese otro lado no es una respuesta ni una certeza sino un estado en el que existe la posibilidad de tomar las riendas de su vida. Un fenómeno que es conocido como “automaternaje”, en el que se puede lograr una separación con los preceptos maternos, pero que concilia”, describe.

“La literatura me parece una herramienta valiosísima para ver reflejada la realidad en una materia mucho más maleable y mucho menos peligrosa. La ficción no nos puede lastimar y todo lo horrible que puede suceder en ella se queda en las páginas. Pero al mismo tiempo siento que, como escritura, nos ayuda a proyectar emociones y pensamientos que se amalgaman en la mente, aunque no tiene la facultad de sanar todo lo que uno necesita procesar. A mi parecer es una muy buena herramienta, pero complementaria a los procesos terapéuticos que siempre tienen que ir acompañados de profesionales”, finaliza.