No respetan paradas, descuento y cobran de más: veracruzanos se quejan de camiones urbanos

Veracruz, Ver.- Aún con mochila y portando el uniforme los conductores del transporte público obligan a los estudiantes a pagar el boleto completo, sin importar que existe un acuerdo entre los permisionarios y el gobierno del estado.

¿Cuáles son las quejas de los veracruzanos sobre el transporte público?

En la zona conurbada, el servicio del transporte público y sus operadores acumulan muchas quejas; la principal es que los camiones están en pésimas condiciones, que los choferes no respetan las paradas y tampoco quieren aplicar el beneficio de estudiante sobre todo a los jóvenes de nivel universitario.

Al ser fin de semana los operadores no quieren hacer el descuento y los obligan a pagar los nueve pesos | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Cuánto cobran los choferes de camiones en la conurbación de Veracruz?

Detallan que aunque la tarifa preferencial oficial está establecida en 6 pesos, en Veracruz- Boca del Río los choferes cobran un peso más, es decir, 7 pesos a estudiantes y adultos mayores.

Las clases normales son de lunes a viernes, pero muchos estudiantes hacen prácticas durante el fin de semana y otros jóvenes trabajadores únicamente tienen el fin de semana para estudiar, pero al ser fin de semana los operadores no quieren hacer el descuento y los obligan a pagar los nueve pesos.

“Nos ven uniformados, con mochila, todavía como estudiantes de la carrera de odontología tenemos que cargar con cajas y herramientas, ven que tenemos las manos ocupadas y nos piden la credencial, ahí hacemos malabares, de vez en cuando vamos a la escuela los sábados y no nos quieren hacer el descuento, se molestan”, expresó Lizeth estudiante universitaria.

Los estudiantes mencionan que en muchas ocasiones los autobuses van muy llenos y es complicado sacar la credencial de estudiante para demostrar que son estudiantes, aunque vienen uniformados con el logo de la institución.

“Hay algunos camioneros que son considerados, otros que no les importa en lo absoluto, si llevas tu credencial a la mano pues ya la hiciste, pero a veces para no pelear mejor pagas el boleto completo, porque con las prisas no encuentras ni la credencial”, menciona Arath quien cursa sus estudios profesionales.

La tarifa preferencial oficial está establecida en 6 pesos, en Veracruz- Boca del Río los choferes cobran un peso más | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

Hay estudiantes que han tenido malas experiencias con los operadores porque no les quieren hacer válido el beneficio y entran en discusión.

“Hay camioneros que no respetan la credencial de estudiante, te cobran los nueve pesos cuando se supone que son siete pesos, ya sea entre semana y también los sábado, aunque les digas que vas a la escuela no te creen, en lo personal ya tuve una diferencia con uno”, comentó José otro de los jóvenes entrevistados.

Los estudiantes acusan que los conductores toman actitudes hostiles y llegan a enfadarse cuando les muestran la credencial para acceder al pago de siete pesos y han llegado a decirles que los fines de semana no hay clases.

Los estudiantes mencionan que en muchas ocasiones los autobuses van muy llenos y es complicado sacar la credencial de estudiante | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

En el caso de los estudiantes de nivel básico, las madres de familia exponen que se aferran a pagar el boleto de sus hijos como estudiantes y aunque también hay algunos choferes que se molestan, no los toman en cuenta.

“En algún momento un conductor me dijo que iban a dejar de aplicar ese beneficio que porque ya no les daba, que eran muchos gastos, pero en mi caso me voy subiendo al carro y le dejo los 16 pesos exactos de los boletos, para que no me aleguen porque si hay personas que se ponen muy pesadas, más ahorita con este calor andan de malas”, dijo Sofia Vázquez madre de familia.