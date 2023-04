Día Mundial del Libro: riqueza, importancia e historias entre hoja y hoja

En un mundo híbrido son tan importantes las nuevas tecnologías como las antiguas, ya que pueden ser punto de partida para inventos del futuro, expresa el papelero y artista suizo Per Anderson, en el Día Mundial del Libro.

Ante lo digital, exhorta a valorar y reconocer la importancia del papel, así como la riqueza del proceso de producción, uno en el que él se ha vuelto referente en el país y el mundo.

¿Cuál es la importancia del papel?

Con origen en China, puntualiza que el papel ha significado una gran revolución, pues a través de él, el ser humano ha logrado transmitir mensajes y conocimiento. Celebra también la imprenta de Gutenberg en 1453.

En 2023, cuando hay quienes imprimen arte gráfico en distintos soportes y quienes prefieren leer en computadora, celular, tableta o “Kindle”, Per Anderson continúa refinando sus técnicas para crear papel de manera tradicional.

A finales de 2022, el artista inauguró el Museo Vivo del Papel, en la exhacienda La Orduña, en Coatepec. Con amplia sonrisa dice que él empezó al revés, pues la inauguración llegó muchos años después de haber iniciado.

¿Pero quién le enseñó a hacer papel? “Como un necio me he resistido a todas las estructuras académicas. He sido autodidacta, he buscado el conocimiento en los libros, en viajes y museos, en talleres en Estados Unidos y Europa”, explica.

Como un terco, un ensayista, un ser experimental, así se define el hombre que sabe la historia del papel y la comparte a distintos públicos. La más reciente conferencia fue en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información-Xalapa.

Allí aseguró que la terquedad de ser autodidacta requiere de mucha paciencia, resistencia para hacerle frente a los fracasos y dedicar tiempo para adquirir el conocimiento, pero eso permite tener un vínculo especial con la materia.

Per Anderson continúa refinando sus técnicas para crear papel de manera tradicional | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Ser papelero es un honor”

Per Anderson dice que ser papelero es un honor. Él siembra el árbol llamado kozo, de donde extrae las fibras naturales para la impresión de técnicas gráficas. También, con el paso de los años, ha aprendido a elaborar pliegos de algodón.

El kozo, cultivado en La Ceiba Gráfica, le permite contar con la materia prima sin depender de intermediarios, además, se ha inspirado en el equipo y herramienta medieval, sin olvidar los conocimientos de los chinos.

En el caso de las hojas de algodón, sigue la antigua tradición europea, en la que el papel está hecho a partir de retazos de tela; la gran parte de la fibra que se usa para su elaboración proviene de toallas desechadas por hoteles.

“Ser honesto, ser puntual, eficiente, creativo y analítico” es el lema del equipo que trabaja en el Museo Vivo del Papel, un grupo de personas que, dice Per Anderson, coinciden en el compromiso del cuidado del medio ambiente.

Afirma que evitan el uso de cualquier sustancia química que contamine el entorno durante el proceso de producción. Además, celebra poder tener el papel con una buena calidad y ofrecerlo a menor costo que los importados: está a mitad del precio normal.

¿Cuáles son los horarios del Museo Vivo del Papel?

El inicio del Museo Vivo del Papel fue un regalo de un amigo de España, quien le dio a Per unas semillas de kozo, las cuales sembró en La Ceiba con ayuda de un agrónomo. Ha sido uno de los mejores regalos, expresa.

Las personas interesadas en conocer el Museo Vivo del Papel pueden hacerlo de lunes a sábado, de 9 a 15 horas, y sábado y domingo de 10 a 16 horas. El acceso es gratuito y también hay cursos y talleres para quienes quieran experimentar (22 88 16 93 30).

Hoy es una buena fecha, pues el 23 de abril es el Día Mundial del Libro y, aunque ya hay digitales, su base es el papel. Este domingo también es bueno recordar el motivo de la conmemoración.

Un 23 de abril fallecieron tres autores universales: Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Desde 1995 es una fecha internacional promovida por la Unesco.