Enrique Pineda lanza crítica; pesa más el basquetbol que el arte en Xalapa

Enrique Pineda, productor de espectáculos y director de teatro y televisión con 55 años de trayectoria, opina que en Xalapa es más fácil que se valore a un basquetbolista extranjero de los Halcones que a uno de los grandes tesoros locales, la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana (UV).

En estancia en Xalapa, donde monta "Los cuervos están de luto", lamenta que la Compañía no tenga un teatro propio y en su 70 aniversario, él asista como invitado a dirigir a “grandes profesionales” en un espacio adaptado.

“Tengo entendido que por la celebración de los 70 años el Gobierno del Estado le prometió la construcción de un teatro propio pero, hasta no ver, no creer. Nunca se le ha dado el apoyo que merece, se le ha visto menos, y uno se siente como en casa prestada, como pagando renta", expresa.

En el Foro “Miguel Herrera” de Casa del Lago, donde se efectuará la temporada de funciones de la obra escrita por Hugo Argüelles, Enrique Pineda dice tener gran afecto por la Organización Teatral y el movimiento artístico escénico al cual perteneció antes de afincarse en la Ciudad de México.

El artista habló en entrevista sobre su vida y sus próximos proyectos, entre ellos, la puesta en escena de "La virgen loca", que dirigió con el actor Hosmé Israel pero en nuevo lanzamiento cuenta con la actuación de Alejandro Camacho.

A 20 años de haber dejado la capital del estado, el nativo de Orizaba con infancia y adolescencia en Misantla afirma sentirse contento de regresar y encontrar a un grupo de artistas que con trabajo y profesionalismo han mantenido su lugar en el escenario nacional.

En su reconocimiento a la Compañía, rememora la presencia de “estrellas” como Claudio Obregón, Delia Casanova, Alonso Echánove, Demián Alcázar y un sinfín de personas que querían trabajar con la Orteuv.

“A pesar de su historia y lo que ha construido en el tiempo más reciente, insisto, se le sigue viendo menos y eso no me gusta, porque es hechura xalapeña y porque al no contar con un teatro, es difícil que crezca el público que la siga”, considera.

Afirma sentirse contento de regresar y encontrar a un grupo de artistas profesionales y dedicados | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En retrospectiva

“Siempre presumo que además de veracruzano, la Universidad Veracruzana me hizo. Soy hechura 100 por ciento de la UV. Con la Compañía tuve fracasos y éxitos, como todo en la vida, pero la enseñanza que me dejó durante 35 años que estuve fue de un aprendizaje para lo que sigo haciendo, porque en esta carrera, hasta que se acaba, la gente determina si triunfaste o no”, dice al ahondar en su vida.

A la edad de 71 años, tiene fresco en la memoria que fue a los 16 cuando empezó a hacer teatro en la máxima casa de estudios del estado, cuando Enseñanza Media pertenecía a la UV. Después vino una formación y desarrollo profesional, interrumpido por sus “ganas de hacer más cosas”, ahora en la Ciudad de México, donde también quiso ahondar en el espectáculo.

En 1997, Enrique Pineda estrenó el espectáculo “Aventurera”, con Carmen Salinas y otros productores como Guillermo Lowder y Carlos Olmos. Su incursión en la televisión vino poco después.

Para el artista veracruzano no hay trabajo que quiera menos o más. Ha actuado en poco más de 40 obras y dirigido 70, más la televisión, pero de todo dice haber aprendido.

En la actualidad, menciona vivir una etapa de recuperación tras la pandemia, pues se le cayeron proyectos de televisión y teatro, además, aún observa cierto temor en el público de volver a espacios cerrados.

A pesar del contexto, expresa sentirse satisfecho con lo que ha hecho en y de su vida. Ve el futuro con optimismo y con varios pendientes, como “La virgen loca” que tendrá temporada en el Teatro 11 de julio.

A loa 71 años, tiene fresco en la memoria cuando empezó a hacer teatro en la máxima casa de estudios del estado | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“A lo mejor, como la gente de Xalapa ya veía la obra como suya, habrá muchas comparaciones pero este es otro montaje… y tengo trabajo con Mauricio Islas, una novela y un proyecto de una serie. Esta profesión es de estar…”.

Si se tratara de pedir, confiesa que le gustaría hacer “Los perdedores” de Vicente Leñero” con la Compañía Titular de la UV y, si tuviera dinero propio, edificaría su teatro. “Mientras la ilusión no se pague, la imaginación va a seguir”, sentencia.

Estreno

Hay invitación para asistir a la temporada de “Los cuervos están de luto”, donde participa la gran mayoría de quienes integran la Orteuv y tienen más de 30 años en activo.

Las funciones de la comedia de humor negro con tintes costumbristas serán en el Foro Miguel Herrera de Casa del Lago UV, del 10 de noviembre al 3 de diciembre, los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas.