¡Medio siglo en la música! Te presentamos la historia de “Pepe” Reyes

Córdoba, Ver.- Todas las corrientes musicales tienden a revolucionar y ser en alguna ocasión materia de controversia, pero cada época tiene su género de moda, no hay música ni bonita, ni fea ni buena, ni mala, hay música bien tocada o mal tocada, y la gente la apreciará o la rechazará de acuerdo a sus gustos afirma José Reyes Jiménez, quien es músico y tiene más de 50 años de trayectoria, te contamos su historia.

Es conocido como Pepe Reyes, tiene 73 años de edad y 50 de músico, su instrumento básico es el piano pero también toca la guitarra y el órgano, es además maestro de música y canto en el Instituto Regional de Bellas Artes de Orizaba (IRBAO) y en la Casa de Cultura de Orizaba.

En entrevista para El Sol de Córdoba relata que nació en el puerto de Veracruz y su familia por razones de trabajo se trasladó a Orizaba cuando él tenia 13 años, ahí desarrolló su vida y empezó con sus primeros intentos en la música.

"Estuve en varios grupos musicales y luego me fui a CDMX 8 años con la compañía Yamaha como organista y maestro de música, también acompañé a varios artistas", platicó.

Señala que esto no lo toma como un trabajo, "gracias a Dios y a la música nunca he tenido que trabajar porque todo lo que he hecho es por gusto y compartir mi musicalidad con quien quiera escuchar".

Refiere que tiene un hijo que se llama Jaime Reyes, un pianista excelente que estudió en el conservatorio nacional de música y actualmente es músico de jazz y son cubano y está haciendo varios trabajos para fusionar estos dos últimos géneros con la música del folclor jarocho .

En su caso recuerda que tomó clases de música en la ciudad de Veracruz y al llegar a Orizaba acudió a más clases, posteriormente hizo tres años en la IRBAO en el área musical lo que le dió oportunidad de seguir aprendiendo.

¿Qué opina del reguetón y los corridos tumbados?

Acerca de los corridos tumbados o el reguetón señala que esta en contra de que promuevan la violencia o el vicio y la desigualdad de los seres humanos, pero no todo es malo pues él se inició tocando rock en los años 60 y en esa época era mal visto pues decían que eran cosas del diablo y era la misma historia.

"La gente nos tachada de visionudos, de ruidosos, que era música para el diablo y hoy se escucha con mucha añoranza", comentó.

El entrevistado reitera que no hay música ni bonita, ni fea, ni buena, ni mala, "hay música bien tocada o mal tocada y le llegará a la gente que apreciará o no le gustará pero mientras esté bien tocada es bienvenida", expuso.

Pepe Reyes tiene mucho que dar y agrega finalmente que la música nunca ha sido negocio pues el arte es para compartir no para vender, aunque si obtiene ganancias, no hace música pensando en la remuneración económica pues todo viene por añadidura.