¿Conoces la anécdota de la casa donde vivió Benito Juárez en Veracruz? Te la contamos

Veracruz, Ver.- El edificio que será Museo a Benito Juárez en la ciudad de Veracruz y que fue su hogar por algún tiempo también encierra en sus paredes una graciosa anécdota que vive en la memoria colectiva de los veracruzanos cuando fue confundido por la señora del servicio de limpieza, expresa el presidente de la Fundación de la Crónica de Veracruz (Fundacrover), Miguel Salvador Rodríguez Azueta.

Luego de que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido de supervisión de los trabajos que se realizan en un edificio y que será museo para el Benemérito de las Américas, el también historiador afirma que se trata de un magnífico proyecto para dar honor al expresidente.

Destaca que el edificio ubicado en las calles de Manuel Gutiérrez Zamora con esquina Ignacio Madero en el centro de la ciudad, fue el hogar de Benito Juárez durante su estancia en Veracruz por supuestos móviles políticos.

¿Cuál es la anécdota de la casa donde habitó Benito Juárez en Veracruz?

Menciona que en la historia no se especifica quién era el propietario del edificio en aquellos años pero se tiene la seguridad de que fue la casa de Benito Juárez por un tiempo, durante la segunda mitad del siglo XIX durante el periodo de la guerra de Reforma del año de 1957 al 59.

Cultura “Vengo de una familia muy creativa”: Arminda cumplirá medio siglo entre títeres e historias

Dice que incluso existe una anécdota muy particular, revelada por escritores de aquella época que relatan que Benito Juárez fue confundido por la señora que hacía limpieza quien desconocía que era el presidente de la república.

“En la memoria colectiva, los cronistas hablan que efectivamente en esa calle que hoy son las esquinas de Zamora y Madero vivió Benito Juárez, hay una anécdota interesante que cuenta que la señora del servicio, era una mulata que un día llegó y vio a un señor bajito de estatura, de raza indígena que se estaba afeitando, a ella no le avisaron nada y cuando lo vio le preguntó, qué era lo que hacía ahí, que no estorbara porque ella estaba trabajando. Benito Juárez le pidió unas toallas y ella lo ignoró, diciéndole que no era su sirvienta”, expresa.

Según los relatos, para la tarde a la hora de la comida, el propietario del inmueble ofreció una comida a Benito Juárez y lo presentó como el presidente de la república, lo que hizo que la señora se sorprendiera y se arrodillara para pedir perdón por su vida.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

El edificio que fue su hogar por algún tiempo también encierra en sus paredes una graciosa anécdota que vive en la memoria colectiva de los veracruzanos | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“A la hora de la comida, el dueño de la casa presentó al presidente de la república y la señora, de acuerdo con las versiones, se tiró al suelo, pidiendo perdón por el trato que le había dado y que no la fueran a fusilar”, menciona.

¿Cuánto tiempo habitó la casa en Veracruz Benito Juárez?

Comenta que, según los historiadores, Benito Juárez habitó esa casa por un periodo de 12 meses y después se pasó al San Juan de Ulúa.

El presidente de la Fundacrover, recuerda que el edificio mencionado estuvo abandonado por más de dos décadas, ya que anteriormente fungió como colegio y después quedó en el olvido.

Benito Juárez habitó esa casa por un periodo de 12 meses y después se pasó al San Juan de Ulúa | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Puedes volver a leer: ¿No sabes con cuál libro comenzar a leer? Te dejamos más de 10 recomendaciones

“Hace muchos años el edificio fue una escuela y después estuvo abandonado por más de 20 años, ahora dada la afinidad que tiene el presidente López Obrador por este personaje de la historia le dará realce al Centro Histórico como atractivo turístico, es importante y considerando que el arquitecto Francisco Muñoz Espejo es una eminencia en estos asuntos, tiene la experiencia al respecto”, señala.

En ese sentido insiste en la importancia de este proyecto que alcance la categoría de museo como un atractivo más para el turismo cultural que también deja una importante derrama.

Este edificio estuvo abandonado por más de dos décadas, ya que anteriormente fungió como colegio y después quedó en el olvido | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Opina que los museos deben contar con un presupuesto que garantice su mantenimiento, capacitación del personal y la formación de proyectos a nivel internacional, por lo que justifica que deben tener un costo como cuota de recuperación.

“Los museos no se pueden quedar a la mano de Dios se requiere un presupuesto para su mantenimiento, la capacitación del personal, estamos acostumbrados que en Veracruz algunos sitios son gratuitos, pero por ejemplo el San Juan de Ulúa cobra porque requiere cierta intervención”, explica.

Puntualiza que una vez que esté construido el museo las siguientes administraciones se encarguen de difundir su importancia y de coadyuvar para que el recinto persista.

Este edificio será museo para el Benemérito de las Américas | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Y es que dijo que actualmente en Veracruz, hay sitios como el Baluarte de Santiago que lleva varios años cerrado y ninguna autoridad se ha encargado de darle continuidad y seguimiento a este atractivo que forma parte de la historia de Veracruz.

“Esperemos que el museo a Juárez que dependerá de la Secretaría de Hacienda sea presupuestado con recursos para su mantenimiento porque es un proyecto caro, que no solo sea un fervor Juarista de un rato sino que se de continuidad”, externa.