¿Conoces el restaurante “Nakú”? Sitio promueve a la cultura Totonaca

Durante una década “Nakú, restaurante Papanteco” se ha enfocado en promover y preservar la cultura Totonaca, a través de la gastronomía, la cultura, las artesanías, la medicina tradicional y la música. Ante ello fue distinguido con el reconocimiento a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2023 en la categoría de Turismo Cultural, otorgado por la Secretaría de Turismo federal.

Nakú significa corazón, palabra que caracteriza cada una de las actividades que se desarrollan en este espacio, donde la cultura y tradiciones del pueblo Totonaca se hacen presentes.

Ubicado en Papantla, municipio localizado en el norte del estado de Veracruz, este espacio es reconocido por locales, nacionales y extranjeros, quienes han vivido una experiencia única e irrepetible.

¿Cómo son los platillos elaborados en el restaurante Nakú?

En Nakú se conjuntan los olores, los sabores, las texturas, se acaricia al oído con las danzas tradicionales y se alegra la vista con la arquitectura del sitio.

La elaboración de platillos en el fogón, con olor a humo, las tortillas hechas a mano, las bebidas frescas y los postres que tienen como base la vainilla representan la tradición de un pueblo que mantiene sus tradiciones a pesar de los años.

Los alimentos se sirven en platos y vasos elaborados por alfareras de las comunidades El Tajín y El Chote, de Papantla, así como del municipio de Coxquihui.

Los uniformes que portan los colaboradores son elaborados por artesanas de la región y todos los productos que se usan para la preparación de los alimentos son comprados a productores locales.

Además de ser un restaurante, el sitio cuenta con un área verde, que es un complejo de siete hectáreas, donde se tienen huertos, milpa, un sendero de plantas medicinales y espacio para realizar conciertos en vivo.

El restaurante es una casona de piedra y teja que lleva a los visitantes a recordar las casas de los abuelos, de los ancestros.

¿Qué otros productos se pueden encontrar en el restaurante Nakú?

Además, ahí se pueden adquirir artesanías, bordados, alfarería, productos de medicina tradicional, productos elaborados con vainilla, salsas, chiles, vinagres, mermeladas, entre otros.

También se cuenta con un vainillal, donde se desarrolla una experiencia visual y olfativa denominada sensorama de vainilla. Además, se tiene un temazcal.

De todo lo anterior, se brindan talleres a grupos pequeños y grandes que busquen conocer la cultura Totonaca.

Para alegrar la estancia de los visitantes se cuenta con son huasteco, música en vivo y ballet, así como de la presentación de la danza de Los Guaguas, similar a la de Los Voladores de Papantla.

Actualmente este espacio genera 150 empleos indirectos y 50 directos. Una de las características principales es que el 95 por ciento de las personas que colaboran en el restaurante son originarias de alguna comunidad de Papantla.

Reconocimiento a Nakú, restaurante Papanteco

El propietario de “Nakú, restaurante Papanteco”, Lorenzo Carlos Collado Cabrera dio a conocer que entre septiembre y octubre del año pasado el gobierno federal publicó la convocatoria para reconocer a la Innovación del Producto Turístico Mexicano 2023 y se abrieron las categorías: Turismo Accesible, Cultural, de Naturaleza, de Reuniones, de Romance, de Salud, y Deportivo.

El restaurante fue inscrito en la categoría de Turismo Cultural, dado que desde su creación se consideró que el objetivo principal era preservar la cultura Totonaca.

“En la misión de Nakú desde hace diez años plasmamos promover y preservar la cultura Totonaca a través de la gastronomía. Nunca nos hemos visto como vendedores de comida, siempre tuvimos claro que lo que se buscaba hacer era generar un trabajo cultural”, dijo.

Como parte de la categoría, expuso, se tenía que explicar por qué debía ser el producto de innovación y entregar evidencias de las actividades que se hacen, basándose en los ejes de desarrollo de la Agenda 2030 relacionados con la sustentabilidad, inclusión social, consumo local, inclusión a la población originaria o indígena, así como acciones de preservación cultural.

Explicó que desde la creación del espacio se consideró indispensable a la gastronomía, acto para lo que fue necesaria la experiencia de las cocineras y los ancestros.

“La propia gastronomía nos llevó a aprender las otras ciencias totonacas, escuchaba a mis cocineras hablar de algunos remedios a través de la herbolaria, invariablemente escuchaba que las hierbas comestibles también curan, entonces nos involucramos en el tema y ahora tenemos una farmacia, un sendero interpretativo de plantas medicinales que está a cargo de un médico tradicional, luego pusimos un temazcal y somos distribuidores de una marca de medicina tradicional”, expuso.

Refirió que a mediados de febrero se recibió la noticia de que fueron seleccionados con este premio, siendo el único espacio de Veracruz reconocido.

“Este reconocimiento es para un destino, yo no me asumo ganador, sino que considero que hay que apropiarnos de este reconocimiento todos los veracruzanos y quienes estamos en la región Totonaca, somos el producto cultural mexicano a nivel nacional. Cuando me enteré sentí una gran responsabilidad, además de nervioso y preocupado porque tenemos que sostenerlo”, expresó.

Adelantó que los destinos ganadores se incluirán en un catálogo digital, mismo que será difundido y distribuido en los consulados y embajadas de varias partes del mundo.

“A partir de esto las autoridades, los prestadores de servicios y el propio ciudadano tienen que apropiarse de este reconocimiento porque es una gran responsabilidad que tenemos todos y que nos hace seguir trabajando para mantener la identidad que tenemos”, agregó.