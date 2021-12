No toda la lucha de mujeres por sus derechos caen en el feminismo radical

No toda la lucha de las mujeres por cambiar o acabar con el patriarcado debe de enmarcarse en los movimientos feministas violentos que lo único que hacen es repetir los patrones que combaten, sino que hay los que buscan recuperar los valores y el comoscentrismo, señalaron las activistas Moira Millán y Yasnaya Elena Aguilar Gil.

Como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) se llevó a cabo la mesa de diálogo llamada “Contra el patriarcado” en donde se habló de la lucha de las mujeres, de las comunidades indígenas y de cómo se ha querido encasillar en la derecha o en la izquierda la lucha que tienen por sus derechos.

➡ FIL Guadalajara despide a Almudena Grandes con "Noches de boda" de Joaquín Sabina

La activista argentina Moira Millán dijo que este comoscentrismo las lleva a caminar hacia la recuperación de valores fundamentales que interpretan a este sistema.

Es por eso que ellas no se consideran como feministas tal como se conoce el concepto porque “no nos sentimos feministas, articulamos, nos sentimos hermanadas con el feminismo, pero nosotras no somos feministas somos antipatriarcales, siempre digo que la lucha antipatriarcal no la tiene el monopolio del feminismo, el feminismo es una expresión mayoritaria, pero no es la única expresión que se opone al patriarcado”.

Dijo que ellas en realidad interpretan todo y en el caso del feminismo se interpreta el poder del patriarcado, “le disputa el poder al patriarcado, nosotras venimos a interpelar el poder como concepto y planteamos la restauración de un orden cosmogónico de reciprocidad, del respeto y de amorosidad no solamente entre los género, sino también con toda la naturaleza” en otras palabras su lucha es por recuperar el buen vivir como derecho.

➡ Es crítico el panorama de la industria editorial en México

Yasnaya Aguilar mencionó que la lucha de las mujeres y la de los pueblos indígenas se ha enmarcado siempre dentro de la izquierda, pero “hay más vida política fuera de ese espectro” y al mismo tiempo luchan por mostrar esas otras opciones, ya que el feminismo es una opción a las otras.

“Se está perdiendo que la lucha antipatriarcal no puede obviar la lucha anticolonial, porque sino la está reproduciendo y está reforzando el pacto racial de las mujeres blancas con los hombres blancos, hay que romperlo, entonces cómo hacemos que la lucha feminista no vaya a reproducir esas opresiones colonialistas” y que en su experiencia con asociaciones feministas puede darse, aseguró.

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo