¿Quieres oír a la Orquesta Sinfónica de Xalapa? Organizan ensayo abierto [Video]

La Orquesta Sinfónica de Xalapa se presentará el viernes 9 de diciembre en el Teatro del Estado “General Heriberto Jara Corona” como parte de los festejos por el 60 Aniversario de este recinto; los temas a interpretar serán los mismo que se tocaron cuando se inauguró este inmueble en Xalapa, por lo que será un concierto para recordar.

El único problema que existe, si es que no has ido por tus boletos, es que ya anunciaron que los pases se han agotado para la función que se va a realizar en la sala “Emilio Carballido” el viernes 9 en punto de las 20:30 h en el Teatro del Estado, pero no todo se ha perdido, si tienes ganas de escuchar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, previo a su recital del viernes, hay una opción.

Antes de dar el concierto del viernes por la noche, ese mismo día pero en la mañana se invita a los interesados a asistir al ensayo de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la entrada es libre, y si eres parte del Área de Formación de Elección Libre de la Universidad Veracruzana (AFEL), de acuerdo al anuncio, si asistes al ensayo te contaría como actividad en el calendario.

¿Dónde y a qué hora es el ensayo de la OSX?

El repertorio que está programado para interpretarse el viernes 9 de diciembre en punto de las 20:30 h se va a ensayar horas antes, con sede en el Teatro del Estado “General Heriberto Jara Corona” en la sala “Emilio Carballido”, la oportunidad de que puedas apreciar el concierto de las 10:00 a las 13:00 h, horario en el que estarán las puertas abiertas para los interesados.

Las melodías que se van a tocar son: Rossini: Obertura Semiramis; Revueltas: Janitzio; Schumann: Concierto para piano y orquesta; Strauss: Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, en el piano estará Eliane Reyes y Martín Lebel será el Director Titular.

Charla de concierto

Además, previo al inicio del concierto habrá una Charla de Concierto que se realizará en el Mezzanine del Teatro del Estado “Heriberto Jara Corona” de Xalapa, la cita es el viernes 9 de diciembre en punto de las 19:30 h.

Lo encargados de dar la Charla de Concierto son el maestro Juan Manuel Jiménez, principal de violines segundos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y el maestro Adelfo Sánchez Morales miembro de violines segundos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, no te lo puedes perder, sin duda será un viernes muy interesante.

Cabe recordar que la momento, de acuerdo al programa de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, este sería el penúltimo concierto del año ya que el próximo viernes 16 de diciembre terminan el año con la Gala de Ópera Katzarava, en la que participará María Katzarava como soprano, con la dirección titular de Martín Lebel, la sede será la sala Tlaqná, Centro Cultural.