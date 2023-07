Profesora usa juegos tradicionales para el desarrollo cerebral de infantes

Los juegos educativos tradicionales como la matatena requieren ser recuperados para apoyar el mejor desarrollo cerebral de infantes, opina la profesora Alejandra Hernández Contreras.

Dedicada a promover el uso de material de estimulación temprana, didáctico de nivel primario y para pequeños con problemas de aprendizaje, Síndrome de Down, autismo e invidentes, expresa que es urgente alejar a los pequeños del celular y los dispositivos tecnológicos para proporcionarles juegos que sí fomentan su inteligencia emocional.

Te puede interesar: Cerámica, arte con beneficios emocionales para chicos y grandes

¿Cómo aplica los juegos en la enseñanza?

Explica que el material que vende busca resaltar la inteligencia natural de los pequeños con juegos sencillos pero que los invitan a contar, restar o multiplicar, además de que les enseña los colores, les permite memorizar.

Docente habló sobre la importancia de los juegos tradicionales | Foto: Jesús Escamiroza/Diario de Xalapa

Cultura ¿No tienes plan? Pinacoteca inaugura “Universo Interior” de Nahum B. Zenil

El material educativo siempre ha sido de mucha importancia para enseñar a los niños desde pequeños porque a partir de pequeñas piezas en forma de figuras geométricas y de distintos colores, porque a partir del juego piensan y armar pequeños retos.

Lamenta que ya sean pocos los padres los que llevan a sus hijos y los enseñan a jugar con una matatena, un balero, las canicas o un trompo, “que son mexicanos y que enseñan habilidades como concentración, pero ya están pasados de moda, muchos niños ni los conocen”.

Pocos son los que se interesan en conocer que habilidades pueden aprender sus pequeños para ser mejores estudiantes en el futuro.

Dijo que los juegos educativos llevan a los pequeños a desarrollar y reforzar el aprendizaje de cualquier área. Les enseñan una actitud correcta para aprender y las habilidades necesarias para estudiar.

Los materiales didácticos mexicanos como es la matatena ya casi no los conocen los niños, “porque sus padres no juegan con ellos, prefieren darles un celular para que se entretengan y no den lata”.

Lee más: Llegarán nuevas esculturas al JEX; te contamos

Explica que sí hay algunos padres que se interesan en conocer y adquirir este tipo de material, porque les interesa alejarlos de tanta tecnología.

¿Cómo ayuda una matatena a niños y niñas?

Una simple matatena estimula la motricidad simple de los niños. “Porque se trabaja con dedos y manos, pero también se utiliza el cerebro al intentar tomarlas al mismo tiempo de que una pelotita está en movimiento, es un juego entretenido y que desarrolla muchas habilidades”.

Cultura Coatzacoalcos hace tradición en orquestas sinfónicas de secundarias técnicas

Recuerda que en México, el nombre matatena proviene del náhuatl maitl, mano, tetl, piedra y tena, llenar, o sea, “llenar la mano con piedras”. Hasta la generación anterior se conocía mucho este juego porque era un juego familiar, “pero lamentablemente ahora ya pasó de moda”.

Con este juego se pueden trabajar las sumas, restas y multiplicaciones, pero también se enseñan colores, pero en su caso va acompañado por una pirinola y un dado, que tampoco los conocen.

Otra ventaja de los materiales didácticos en los que se pueden hallar juegos de memoria, cubos y muchos más que tienen como objetivo que los pequeños desarrollen habilidades y conocimientos de forma activa y divertida, pero además estimulan el desarrollo físico y mental y el aumento de su autoestima.