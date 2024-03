Afrikka Merith usa su voz y canto para rescatar la lengua Populuca

En la búsqueda del rescate de la lengua Popoluca, la cual se encuentra en peligro de extinción en Veracruz, Afrikka Merith ha usado la música y el canto para llevarla hasta escenarios locales, nacionales e internacionales.

La joven de 17 años, originaria de Acayucan, pero radicada en Oluta, busca defender esta lengua para lograr su conservación y llegar a todo tipo de público para que las personas busquen aprenderla.

“Se trata del Popoluca, es una lengua originaria de Oluta, la cual está en peligro de extinción y que estamos buscando rescatar, ya que actualmente sólo queda un hablante proficiente que es don Diosgoro Prisciliano Esteban”, dijo.

Ella busca defender esta lengua para lograr su conservación | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En entrevista para Diario de Xalapa la joven, quien en cada presentación porta trajes típicos de Veracruz, manifestó que a pesar de no hablar la lengua ha hecho uso de la constancia para lograr su desarrollo no sólo vocal, sino también con la interpretación de canciones de varios géneros en Popoluca.

Cultura UV tendrá su propio sello discográfico; música de grupos xalapeños el objetivo

“Yo todavía no la sé hablar, sólo la canto, quien me traduce las canciones es don Diosgoro Prisciliano, si es un poco complicado porque una palabra pequeña puede venir con quince letras en Popoluca y para meterlo a las canciones es difícil, pero con constancia todo se puede”, mencionó.

Además, ha presentado esta lengua en comerciales y cortometrajes que sirven para la divulgación de la cultura veracruzana.

“Es un privilegio cantar esta lengua, pero sobre todo es un orgullo que el pueblo de Oluta me permita representarlos cantando en esta lengua que tenemos que rescatar de manera urgente”, comentó.

Su interés por desarrollarse en la música y ser representante de una lengua local nació desde hace más de seis años al observar la necesidad del rescate del Popoluca.

Ha presentado esta lengua en comerciales y cortometrajes que sirven para la divulgación de la cultura veracruzana | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“Desde los 3 años empecé a bailar ballet, después me incorporé a la aerodanza y a partir de los 8 años me metí al canto, después de los 11 años empecé a cantar en lenguas, lo que me ha permitido llevar a varios escenarios este arte”, expresó.

Afrikka Merith se presentó junto a la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Además del Popoluca, ha interpretado canciones en otras lenguas como Zapoteco y Náhuatl con el apoyo de intérpretes.

“Lo he intentado en otras lenguas, actualmente canto La Llorona en Zapoteco, Náhuatl y Popoluca, pero sí me gustaría hacerlo en otras lenguas, clases de Popoluca sí he tomado con el maestro porque depende de los tiempos, profesionalmente sí me gustaría dedicarme a la música, sobre todo en la búsqueda del rescate de las lenguas originarias”, puntualizó.

La joven se ha presentado en escenarios locales, nacionales y extranjeros, específicamente en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en un programa de televisión donde se califica el talento de los artistas.

El pasado sábado recibió el premio Monster Music Awards en la categoría Mejor Artista Mainstream Fusión.

Asimismo, ha sido reconocida por escuelas, espacios artísticos y el Legislativo de Veracruz.