Josias Campos abraza lo cotidiano y plasma su belleza en pintura; su historia

Orizaba, Ver.- Encontrar la belleza en lo cotidiano es algo que no todos podemos ver, pero existen miradas talentosas que pueden no solo ver, también expresan y plasman en óleo esa belleza que existe en todo aquello que nos rodea. Esta es la principal característica que el talentoso Josias Campos presenta en su obra más reciente “Espacios Cotidianos”, una visión distinta del mundo que lo ha llevado a destacar como uno de los mejores pintores orizabeños del momento.

Con obras que parecieran casi vivientes, el realismo o hiperrealismo es una técnica que poco a poco ha logrado dominar, cada retrato, cuadro, paisaje o momento pintado por sus pinceles son escenas del día a día que vive y que intenta reflejar con una visión más artística, desde un puesto de tacos que muestra el vacío, la espera y la frialdad de la noche, un autobús en donde los pasajeros expresan en sus rostros el cansancio de un día de trabajo son situaciones por demás comunes pero que en sus pinturas dejan un pensamiento en el aire y esa es la intención de cada una de sus obras.

“Buscar la belleza en lo crudo, no es algo tan fácil, pero los artistas somos hipersensibles y no miramos como los demás, se busca que cada persona que interactúa con la obra tenga la experiencia de reflexión y de ver el mundo con esos ojos con los que nosotros vemos la realidad”, afirma el pintor quien invita a siempre mirar la vida con los ojos de un artista.

¿Cuál es la historia del artista Josias Campos?

Fue a los 14 años cuando Josias Campos tuvo su primer acercamiento al arte, una exposición del maestro Rodolfo Cruz Toledano marcó para siempre su vida, al entrar al taller de artes plásticas con él aprendió todas las técnicas y formas de expresión que hasta el momento él desconocía este primer acercamiento fue para él como una iniciación a lo que sería su futuro profesional a pesar de que solo era un joven de secundaria ya sabía en su corazón para dónde dirigirse.

Al fallecer su maestro Josías quedó en pausa pero gracias a un profesor de inglés que lo motivó a participar en un concurso de arte fue que ganó y siguió adelante con su camino profesional enfocado a las artes plásticas hasta que logró entrar a la Universidad Veracruzana, en donde por azares de la vida casi no entra pero al final se graduó con la opción en pintura y hoy ayuda a más niños y jóvenes para acercarse a este bello mundo cultural.

Yo intento ayudar a las personas, a veces se acerca a mi gente de escasos recursos, tatuadores o jóvenes que empiezan en esto

"Me gusta ayudar a los demás porque siempre debemos ser desprendidos y es ahí en donde también se ve el valor de un artista”, comentó.

Buscar la belleza en lo crudo, señala el autor /Foto: J. Campos

Afirma que ser profeta en su tierra ha sido un poco difícil ya que no se tiene tan apreciado al artista, a diferencia de otros estados como Oaxaca en Veracruz no se tiene tanto apoyo y no se le ha sacado provecho a la región Orizaba-Córdoba para que se destaquen este sector.

El pintor ha presentado su obra en diversas exposiciones en el estado de Veracruz en Córdoba, Orizaba, Xalapa, Santiago Tuxtla, así como en otros estados como son Guanajuato, Morelos, CDMX, Zacatecas, Tabasco, Tuxtla Gutiérrez, Nuevo León, Oaxaca hasta llegar al extranjero en la exposición colectiva en Montpellier, Francia, en el Cuarto Foro Internacional de Montpellier donde se reunieron expositores de América Latina.

Una persona perfeccionista consigo mismo que se exige cada vez más algo que lo ha llevado a explotar su talento en cada cuadro que realiza; es interesante ver que en algunas de sus obras se puede encontrar al autor retratado en situaciones cotidianas, como autorretrato pero al mismo tiempo siendo parte del ambiente que refleja en las pinturas.

La exposición de Escenarios Cotidianos será exhibida el próximo jueves 8 de septiembre en la ciudad de Córdoba en donde la Universidad Veracruzana, Vicerrectoría región Orizaba-Córdoba invita a ser parte de la inauguración en el Centro Cultural La Capilla, ubicada en la Avenida 1 entre Calle 1 y 2 en donde 21 piezas conformadas por óleo, tinta, carbón y tinta dejarán una huella en los presentes.

