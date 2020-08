Se debe concientizar a la sociedad sobre pagar por consumir arte: jazzista

Jatziri Gallegos es una de las cantantes que aun en la pandemia por Covid-19 se arriesgan a querer llegar a las audiencias o a que su material quede en el olvido. Con esa claridad, pero con el gusto de compartir 10 temas grabados al lado del contrabajista Lasse Mørck y el pianista Edgar Dorantes, anunció el estreno de “Jazziri”, a partir de ayer a través de plataformas digitales.

La cantante, quien además es docente en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, dará a conocer una serie de arreglos al repertorio americano y latinoamericano, cuya característica es un sonido resonante acompañado de un refinado fraseo e instintos armónicos.

Foto: Cortesía | Jatziri Gallegos

Aunque este verano solo presentará 10 temas, que son a dúo y trío, adelanta que queda pendiente el lanzamiento del volumen dos, con otros 10 temas a cargo de cuartetos y quintetos.

La jazzista considera que en la actualidad es esencial el uso de las plataformas digitales, “pero no solo para poder hacer llegar la música a la gente, sino también para que los artistas puedan obtener una remuneración”.

En entrevista, la cantante expuso que le gusta la idea de que el arte sea accesible y asequible para todos. Sin embargo, al lado de su equipo reflexionó sobre la necesidad de concientizar a la sociedad en torno a la importancia de una cultura del consumo del arte.

“Si quienes tenemos otro ingreso —además del de ejecutantes del instrumento— regalamos todo el tiempo nuestro trabajo, la gente no se acostumbra a pagar el arte y se vuelve un problema para los demás artistas”.

Con esta idea, explicó que el primer volumen estará disponible además en su página electrónica www.jazzirimusic.com

La cantante precisó que se solicitará una donación mínima sugerida, con la opción de que quien no pueda cubrir el costo, pero realmente tenga interés por escuchar la propuesta, obtenga el acceso gratuito.

La joven artista expresó que si lo hace de esta manera es por respeto a sus compañeros, a quienes únicamente se dedican a tocar su instrumento, que viven de los conciertos, de los “cover” o de lo que pagan los dueños de bares y restaurantes, cuando es por todos sabido que la pandemia ha detenido por completo la actividad en este sector, sin saber cuándo habrá un retorno.

“JAZZIRI”, una propuesta

La propuesta de Jatziri Gallegos, quien eligió radicar en Xalapa tras vivir una década en Nueva York, fue grabada en vivo en el Estudio G de RTV, mezclada y masterizada por José Ramón Solano. Quien se dé oportunidad de conocer esta alternativa musical podrá escuchar, entre otros temas: Day by Day, Every Time, We Say Goodbye, I Thought About You, Body and Soul, Alfonsina y el Mar, así como el “bonus track” Amar y Vivir.