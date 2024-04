¿Desinterés o falta de educación? Veracruzanos desconocen qué pasó el 21 de abril de 1914

Veracruz, Ver.- Edificaciones como el Obelisco en memoria de los héroes veracruzanos, una placa en el zócalo de Veracruz y el propio Museo Naval cuentan la historia de la defensa de Veracruz aquel 21 de abril de 1914 cuando la ciudad fue condecorada como cuatro veces heroica.

Sin embargo, en la actualidad la falta de incentivos a la cultura e historia hacen que hasta algunos veracruzanos tengan desconocimiento de este hecho tan importante, asegura Miguel Salvador Rodríguez Azueta presidente de la Fundación de la Crónica de Veracruz.

En entrevista menciona que poco a poco las autoridades han ido restando importancia a los sucesos históricos, incluso muchos mexicanos ni siquiera conocen los símbolos patrios y su valor.

Considera que la falta de incentivos hacia la cultura cívica ha hecho que se reste importancia a los acontecimientos que han marcado la historia del país y de algunas ciudades, como en este caso Veracruz.

“Cuando yo era un niño todavía en la primaria me tocó escuchar los comentarios de algunas personas que habían conocido a sobrevivientes de este hecho histórico, actualmente ya no los hay, pero podemos buscar, solo que ya no hay interés en los jóvenes. Tampoco en las autoridades, se han restado incentivos a la cultura, a la historia, a la educación cívica donde se abordaban estos temas, creo que solo las personas adultas quedamos como responsables de la difusión histórica”, expresa.

Destacó que este hecho, junto con los tres anteriores han demostrado que Veracruz y sus ciudadanos, no se dejan de cualquier tipo de agresión y que fueron capaces de enfrentarse a una potencia aún con los escasos recursos con los que se contaba.

¿Por qué fue condecorada cuatro veces heroica la cuidad de Veracruz?

El también historiador destaca que tras esta invasión Veracruz fue condecorada como cuatro veces heroica, ya que la primera invasión fue el bombardeo español desde San Juan de Ulúa entre 1823 y 1825, la guerra de los pasteles en 1838 el cual se trató de un conflicto bélico que se inició en abril de ese año con el bloqueo naval por fuerzas francesas y que concluyó con el tratado de paz.

La tercera fue en 1847 la primera invasión norteamericana cuando el gobierno estadounidense determinó invadir el puerto de Veracruz para seguir la ruta de Hernán Cortés a la Ciudad de México y la cuarta, en 1914 el 21 de abril.

Refiere que actualmente hay monumentos que cuentan la historia de este hecho y que pueden ser interesantes para el acervo cultural de las nuevas generaciones.

Uno de ellos es el Museo Naval y algunos que se alzaron después como el Obelisco a los Héroes Veracruzanos que fue erigido a la memoria de los ciudadanos que combatieron contra las tropas americanas; se ubica sobre la avenida 16 de septiembre y calle 25 de junio muy cerca del Baluarte de Santiago, así como una placa ubicada en el zócalo de la ciudad.

“Uno de los lugares que se pueden visitar es el Museo Naval que fue uno de los lugares más afectados por el bombardeo de 1914, quien curioso también en la calle de Morelos y Lerdo también hay una placa del policía que cayó en cumplimiento de su deber, es Aurelio Monfort”, indica.

Comenta que algunos libros de la autoría del cronista de la ciudad, José Pérez de León relatan estos hechos para que los veracruzanos conozcan de la historia de la ciudad en la que viven y puedan transmitirlo a las nuevas generaciones.

“Yo también escribí un libro que se llama precisamente ‘Veracruz 1914, historia de una infamia’ y hay libros de la Secretaría de Marina que pueden adquirir gratuitamente, algunos se bajan del internet y los de José Pérez de León. Hay uno muy bueno, es gráfico y se encuentra en la librería de libros usados de la calle de Rayón y Madero, son lecturas muy interesantes, muy entretenidas”, declara.

Afirma que dentro de la Fundación de la Crónica de Veracruz también se ha dado difusión de estos hechos a través de eventos para que la ciudadanía no pierda el interés acerca de la historia y reconozca a los héroes veracruzanos.

“La población salió a la defensa y es parte de lo que debemos recordar, esta unión entre los ciudadanos, el fervor patrio que no debe de perderse de vista, entre nosotros nos queda seguir insistiendo para que estas fechas no pasen desapercibidas”, dice.

