A sus 65 años, pitcher vence a jóvenes y se corona

El pasado fin de semana, el equipo de beisbol de Cruz Blanca del municipio de Perote se impuso en espectacular duelo a la novena juvenil de Cachorros Ortiz dentro del Grupo 1 de la Liga Municipal de Banderilla. Este nuevo título de la novena campeona, fue gracias a la notable experiencia de su lanzador de 65 años de edad, don Rafael Contreras, quien lanzó las 9 entradas contra baterías juveniles que sólo vieron las rayas que lanzaba. Nadie se imaginaba lo que lograría el beisbolista ese día al dominar de pies a cabeza a cada pelotero que se paró sobre home.

Lo realizado por Rafael, conocido como la “Gringa”, no fue casualidad, ya que sus casi 50 años como beisbolista, lo ha dejado de manifiesto en escenarios de Cosamaloapan, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Orizaba, Xalapa, Perote y varias partes de la Región.

El pelotero cuenta que el amor a la “pelota caliente” inició a la edad de 13 años luego de sufrir una lesión de rodilla jugando al futbol, deporte que practicaba, y para continuar activo con ayuda de sus hermanos y papá incursionó en el beisbol como Centerfield.

Con el tiempo se hizo receptor y a los 33 años, cuando trabajaba para Ferrocarriles de México, donde colaboró por varios años, llegó a lanzador. Recuerda que en un torneo interobrero, el pitcher llegó en mal estado y pidió la oportunidad de lanzar para rescatar algo de ese encuentro que él jamás dio por perdido.

“En ese juego, el ampayer estaba a favor del otro equipo que era el favorito y al ver esta situación, el jefe de Ferrocarriles, que nos patrocinaba, dijo que saliéramos del campo para no seguir jugando. Eso fue en la séptima entrada y aunque no ganamos nuestro jefe nos dio un trofeo. En ese juego fue cuando me di cuenta que me gustaba estar en contacto con la bola”, recordó.

El veterano, platicó que desea continuar por mucho tiempo como pelotero para dejar constancia que el beisbol es su pasión y deporte que le ha dado mucho a él mismo y alegría a personas que lo felicitan cuando lo ven en la calle por los títulos que ha ganado en diferentes novenas que ha participado, entre ellas ADO, Llantera Lima, Marlines de San Gerónimo y recientemente con Cruz Blanca.

Respecto a su último título en la liga de Banderilla, dijo podría ser considerado una hazaña por enfrentar a jugadores jóvenes a quienes estudió muy bien para no permitir que hicieran daño.

“En el penúltimo juego le abrí al equipo. Lancé tres entradas un tercio y dejé el partido perdido 3-1. Ese domingo la batería no respondió y los errores que tuvieron no ayudaron. Entraron los relevistas que tampoco respondieron, pero sí lo hicieron en la novena entrada al anotar 6 carreras, sin embargo perdimos 12-7”.

“Para el siguiente juego, me dijeron que me cuidara, porque deseaban que abriera nuevamente y les dije que si salía en mi día, que contaran de mi parte con un buen trabajo”.

Y agregó el jugador: “Cuando llegó la fecha de juego, me preguntaron sobre mi estado y les dije que me sentía bien y ahora ya somos campeones”, expresó. Lo conseguido por el deportista en ese duelo, es considerado por muchos como hazaña por enfrentar a jóvenes de entre 17 y 22 años de edad.